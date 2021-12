Eva Grimaldi, le parole commoventi della showgirl: “Sento già la sua mancanza”

Eva Grimaldi ha manifestato tutti i suoi sentimenti nei confronti di una delle persone in assoluto più importanti della sua vita

Milva Perinoni, conosciuta con il nome d’arte di Eva Grimaldi, è una nota attrice italiana che ha messo per la prima volta piede sul set cinematografico nel 1986, iniziando in tal modo una carriera che l’ha portata a riscuotere un grande successo.

Nonostante in passato sia stata con diversi uomini, anche per merito della sua innegabile avvenenza, al giorno d’oggi la sessantenne nata in provincia di Verona è felicemente sposata con la nota attivista e politica italiana Imma Battaglia. Quest’ultima è una degli esponenti principali del movimento LGBT del nostro Paese, essendosi resa protagonista di diverse lotte a favore dei diritti civili.

La coppia ha intrapreso questa bellissima relazione sentimentale da ormai parecchi anni, per la precisione dal 2010. Il matrimonio invece, è arrivato nel maggio del 2019, attraverso un rito civile celebrato da Monica Cirinnà. Come stavamo dicendo poc’anzi tuttavia, in passato il nome della Grimaldi è finito spesso al centro delle cronache rosa, in particolar modo nel periodo in cui è stata insieme a Gabriel Garko, famoso attore che qualche tempo fa ha deciso di fare coming out.

Il messaggio strappalacrime di Eva Grimaldi

Oltre ai tanti film in cui ha recitato, sia sul grande che sul piccolo schermo, Eva nel corso della sua carriera ha partecipato anche ad alcuni dei reality show più famosi della penisola nostrana. Il primo in assoluto è stato “Pechino Express”, dove nel 2014 si è posizionata al terzo posto in coppia con la sua collega Roberta Grazia.

Tre anni più tardi ha preso parte invece a quella che è stata la dodicesima edizione de “L’Isola dei famosi”, dove tra l’altro è stata raggiunta proprio dalla sua amata Imma con la quale ha trascorso un paio di giorni in totale relax.

Arrivando al presente, meno di una settimana fa la Grimaldi è entrata nella casa più spiata d’Italia come concorrente del “Grande Fratello Vip”. Poco prima di accedere dalla porta rossa, l’attrice ha pubblicato sui social network un messaggio commovente all’indirizzo della Battaglia.

“Tutto comincia a prendere forma e l’emozione cresce insieme all’attesa. […] Imma Battaglia mi ha detto che le mancherò e anche io sento già la sua mancanza, ma al mio grande amore ho risposto che la mancanza significa presenza”, queste le splendide parole che l’ex gieffina ha dedicato alla moglie a testimonianza dell’immenso amore che le unisce.