Fiorello, avete mai visto la sua casa in montagna? È una vera e propria reggia

Il famoso showman italiano possiede una casa a Cortina che è un vero gioiello. Andiamo a scoprire insieme qualche dettaglio dell’abitazione

Nelle vene di Rosario Fiorello scorre da sempre la comicità, con la quale ha costruito una carriera strepitosa coronata da innumerevoli grandi successi. Proprio per questo motivo la maggior parte del pubblico italiano nutre una profonda stima nei suoi confronti, testimoniata dal disappunto collettivo per la sua probabile assenza al prossimo Festival di Sanremo.

A quanto pare infatti, secondo diverse indiscrezioni sembra proprio che il cabarettista non sarà presente sul palcoscenico del Teatro Ariston, lasciando tutto il lavoro nelle mani del suo amico e collega Amadeus. Quest’ultimo, oltre ad essere il presentatore è anche il direttore artistico, ragione per cui si è già beccato svariate critiche in virtù delle sue scelte.

Dopo lo sfogo dei Jalisse e quello di Pago, di recente sono arrivate anche le parole di Arisa, la quale è apparsa piuttosto contrariata dalla sua esclusione alla prestigiosa kermesse che si tiene ogni anno nella nota città della riviera ligure.

Leggi qui -> Fiorello, il consumo di droga mai raccontato: “Non ce la facevo più”

Leggi qui -> Sapete quanto guadagna Fiorello? Il suo patrimonio lo rende un super ricco della tv

Fiorello e la sua villa in montagna

Negli ultimi giorni tuttavia, si è palesata la possibilità di un dietrofront del comico siciliano. A far circolare questa voce è stata una mossa di Amadeus che, recentemente, ha raggiunto il suo amico per provare a convincerlo. Anche se questo scenario non è stato ufficialmente confermato, lo stesso conduttore del Festival ha affermato di credere ancora nella presenza di Fiorello, con il quale solitamente si consulta circa venti giorni prima dell’inizio della manifestazione canora.

I tanti traguardi raggiunti dal comico gli hanno permesso di guadagnare dei compensi elevatissimi. Soltanto nelle cinque serate sanremesi dello scorso anno ad esempio, Rosario si è portato a casa ben duecentocinquantamila euro. I grandi incassi da lui generati hanno dato modo al noto cabarettista di togliersi diversi sfizi, come ad esempio la sua splendida villa di Cortina.

Nel 2011 infatti, ha acquistato l’immobile per la cifra astronomica di oltre cinque milioni di euro. L’abitazione è ubicata in una zona piuttosto riservata, con un’ottima esposizione al sole. Insieme ad una cucina funzionale e ad un soggiorno spazioso, la casa presenta un’accogliente sala da pranzo, quattro camere e due bagni.

Oltre a quanto appena detto, la villa dispone anche di un parcheggio per l’automobile, di un ripostiglio e di un bellissimo terrazzo dove Rosario può godersi i giorni di relax in compagnia di parenti ed amici, completamente immersi in una delle zone più belle di tutto il nord Italia.