GfVip, Jo Squillo è un fiume in piena: le parole al veleno della cantante

L’ex gieffina si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti di alcuni concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip

Jo Squillo è riuscita a imprimere il suo segno alla sesta edizione del GfVip, nonostante sia uscita dalla casa già da qualche settimana. Si è dimostrata infatti una donna dal grande coraggio, sempre pronta a mettere la sua faccia nelle questioni di primaria importanza, come ad esempio quella a favore dei diritti civili oppure quella contro la violenza sulle donne.

Un altro caso per cui si è battuta, e continua ancora a battersi, è quello legato a Chico Forti, ex produttore televisivo italiano che all’inizio del secolo corrente è stato condannato negli Stati Uniti per omicidio, nonostante siano in molti a credere nella sua innocenza, compresa appunto l’artista nata a Milano.

Nel corso della sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia ha stretto diverse amicizie, anche se dopo la sua eliminazione ha rilasciato un’intervista in cui si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa per il comportamento tenuto da alcuni suoi ex inquilini.

Jo Squillo a ruota libera

Come già accennato poco fa, la cantante si è sempre distinta per non avere peli sulla lingua, visto che quando viene chiamata in causa non si tira mai indietro nell’affermare quello che è il suo pensiero. Durante la sua recente intervista rilasciata ai microfoni di “Radio Radio”, ha puntato il dito verso un paio di coppie che si sono formate nella casa.

Secondo lei infatti, sia Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che Alex Belli e Soleil Sorge, hanno messo in scena due relazioni fittizie, con l’unico scopo di accrescere la loro fama facendo parlare il pubblico italiano di questi presunti rapporti sentimentali.

“Gianmaria e Sophie si sono messi d’accordo per combinare la love story, io non amo queste cose, è tutto finto. […] Quando mi sono accorta di questa roba, mi è crollato un mondo, ci sono rimasta male. Quelle cose che dici: ‘Ma non ci posso credere!’ Bravo ragazzo quando l’ho conosciuto, poi ho capito che era veramente in cerca di fama e fame”, ha tuonato la Squillo, per poi scagliarsi contro un altro concorrente ancora.

Oltre ai quattro personaggi citati fin qui infatti, l’artista lombarda non ha speso delle belle parole nemmeno nei riguardi di Katia Ricciarelli. Stando al suo pensiero, il celebre soprano sarebbe alquanto favorita dagli autori, tanto da arrivare a definirla addirittura una “raccomandata”.