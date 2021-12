Marcell Jacobs, il racconto piccante sui rapporti con la compagna: “… solo in questi giorni”

Marcell Jacobs, ospite a “Verissimo” insieme alla compagna, ha rivelato alcuni dettagli piccanti della loro relazione sentimentale

La scorsa estate il nome dell’ormai celebre atleta italiano è diventato famoso in tutto il pianeta, per via di una straordinaria vittoria alle olimpiadi di Tokyo 2020. L’importantissima manifestazione sportiva, che in principio si doveva tenere un anno prima rispetto a quello che poi è stato, ha visto i colori azzurri trionfare in diverse specialità, alcune delle quali totalmente inaspettate.

Senza alcuna ombra di dubbio, il successo più strepitoso ed impronosticabile è stato proprio quello di Jacobs, il quale si è reso protagonista di una grandiosa cavalcata culminata con la medaglia d’oro. Il giorno della finale assoluta, il corridore ha messo in atto una vera e propria impresa che rimarrà impressa nella storia.

Marcell infatti, è il primo azzurro in assoluto a vincere la gara dei cento metri piani nella kermesse a cinque cerchi, motivo per cui con il tempo di 9 secondi e 80 centesimi è diventato di fatto l’italiano più veloce di sempre. Come se ciò non bastasse, poco dopo l’atleta ha ottenuto anche una seconda medaglia d’oro, nella specialità della staffetta 4×100, arricchendo ulteriormente il bottino di una splendida spedizione in terra nipponica.

Il racconto di Marcell Jacobs sui rapporti con la moglie

Messe da parte le sue imprese sportive, il pubblico nostrano si è dimostrato alquanto curioso di conoscere anche la sfera privata di un grande campione del suo calibro. A tal proposito Silvia Toffanin lo ha ospitato durante lo scorso weekend nel suo salotto televisivo di “Verissimo”, dove insieme alla compagna hanno rivelato alcuni aneddoti personali.

La donna che dal 2018 sta insieme a Marcell si chiama Nicole Daza, la quale ha dato alla luce due bambini di nome Anthony e Meghan. La coppia, durante la chiacchierata con la padrona di casa, ha annunciato che il loro matrimonio si terrà nel settembre del 2022.

Uno dei punti più curiosi dell’intervista, è stato quando Nicole ha confessato che si è servita del calendario cinese per riuscire ad avere una femminuccia, come confermato dallo stesso oro olimpico: “Per Meghan mi ha costretto a fare determinate cose. Ovvero: ‘Noi vogliamo la femmina, quindi solo in questi giorni'”. Il racconto del campione ha divertito sia il pubblico che la stessa conduttrice, la quale inizialmente ha stentato a credere a questo tipo di dettaglio piccante svelato dalla bellissima coppia di innamorati.