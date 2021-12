“Abbiamo fatto l’amore”: Delia Duran smascherata dal suo amante

La moglie di Alex Belli è stata messa a nudo dalle parole di Carlo Cuozzo, il quale ha rivelato di aver fatto l’amore con la donna

Tutti coloro che pensavano che con l’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip potessero terminare anche tutte le chiacchiere che ne sono derivate si sbagliavano di grosso. A quanto pare infatti, la vicenda è ancora più in voga che mai, anche a causa delle recenti dichiarazioni di Cuozzo, secondo le quali frequenterebbe ancora Delia.

Durante lo scorso weekend, la Duran è stata ospite di “Verissimo” insieme ad Alex. È proprio in questa occasione che insieme a Silvia Toffanin hanno parlato delle foto in cui la donna è stata avvistata all’interno di un locale di Milano. Insieme a lei c’era anche Carlo Cuozzo, con il quale si è scambiata alcuni baci.

Delia dal canto suo ha smentito questo tipo di rapporto con il sopracitato uomo, anche se è stato proprio lui, direttamente dalla piattaforma di Instagram, a smascherare una volta per tutte il ‘misfatto’ da loro commesso.

Carlo Cuozzo a ruota libera su Delia Duran

Per settimane intere tutta l’attenzione mediatica è stata riposta su Alex e su ciò che ha fatto all’interno della casa del GfVip insieme a Soleil Sorge. Anche nel corso dell’ultima puntata i due si sono rivisti, con l’ex volto di “CentoVetrine” che si è recato a Cinecittà proprio per parlare con la nota influencer italo americana.

Adesso però, tutto d’un tratto lo scenario è completamente cambiato, dato che nel mirino delle riviste di gossip ci è finita la Duran. A quanto pare infatti, quest’ultima avrebbe un amante, il cui nome corrisponde a quello di Carlo Cuozzo. Egli, dopo che la moglie di Belli aveva parlato di una storia finta, ha deciso di smascherarla attraverso un post caricato sulla piattaforma di Instagram.

“Non è assolutamente una storia finta… Non mi sono prestato a nulla… Quella sera ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore”, queste le parole con cui Carlo ha sbugiardato Delia. In un secondo momento inoltre, l’uomo ha affermato anche che c’è un’amica della Duran che potrebbe benissimo testimoniare, tuttavia ha concluso spiegando come a breve renderà pubbliche le prove che serviranno a confermare la sua versione dei fatti.