Alex Belli ‘uccide’ Aldo Montano: le parole al vetriolo dell’ex volto di “CentoVetrine”

Alex Belli è tornato ad attaccare quello che ormai non considera più un suo amico, ovvero il campione di scherma Aldo Montano

Aldo ed Alex hanno intrapreso questo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip con i migliori propositi, riuscendo nella prima fase del reality show a stringere un buon rapporto di amicizia. I due infatti, durante le battute iniziali hanno dimostrato di avere un buon feeling, divertendosi a trascorrere le giornate insieme all’insegna delle risate, del divertimento e della collaborazione.

L’attore però una sera, nella quale aveva bevuto qualche bicchierino di troppo, a causa di un fraintendimento delle parole di Gianmaria Antinolfi si è duramente scagliato contro Montano, che in quel momento stava tra l’altro riposando. Belli infatti, aveva dedotto che il talentuoso schermidore italiano lo avesse insultato, motivo per cui ha fatto esplodere tutta la sua rabbia in maniera anche piuttosto plateale.

La mattina seguente tuttavia, lo sportivo si è recato dall’inquilino per avere un confronto, che purtroppo ha rischiato di sfociare in una vera e propria rissa da bar. I due sono andati faccia a faccia e non sono mancati alcuni spintoni, prima che gli altri concorrenti intervenissero per sedare gli animi.

Alex Belli non usa mezzi termini

Nonostante il chiarimento che successivamente hanno avuto anche durante la puntata, a quanto pare nel loro rapporto sono rimasti degli attriti irrisolti, ragion per cui continuano a lanciarsi frecciatine reciproche pure al di fuori della casa.

Mentre Alex è stato squalificato per essere uscito senza permesso infatti, Aldo si è ritirato per poter passare le festività natalizie insieme alla sua amata famiglia. Quest’ultimo, qualche giorno fa, nel corso di un’intervista ha puntato il dito contro il comportamento dell’attore: “Se è stato finto è orribile perché ha preso tutti in giro, ma se è stato vero è ancora peggio perché ha mancato di rispetto alla sua donna”, in riferimento a quanto accaduto con Soleil.

Le parole di Montano non sono state digerite da Belli, il quale ha incassato ma è subito passato al contrattacco, non risparmiando al campione un’accusa molto pesante: “Criticate, giudicate, prendete posizioni. La verità è solo una che con il mio essere fuori dagli schemi vi ho dato da parlare. Anche a te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le mani!“