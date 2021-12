Antonella Clerici rimproverata in diretta: ecco il motivo del ‘richiamo’

Durante una recente puntata di “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha subito un richiamo da parte di uno chef. Ecco il perché

Nonostante ci abbia già abituato in passato a riscuotere successi su successi, quest’anno Antonella sta abbattendo ogni tipologia di record relativamente agli ascolti. Il cooking show che ogni mattina fa compagnia a milioni di italiani è seguitissimo, raggiungendo delle punte di share che soddisfano ampiamente i vertici della Rai.

Il medesimo discorso si può fare anche per “The voice senior”, talent show giunto alla quarta puntata che sta raccogliendo il favore del pubblico da casa. Il programma infatti, sta regalando grandi gioie alla conduttrice che ha il merito di aver allestito uno spettacolo che piace alle persone di tutte le età, dai bambini fino ai più anziani.

Il volto della Clerici è uno dei più familiari in assoluto per i telespettatori che seguono sempre volentieri i suoi format, i quali trasmettono serenità ed allegria, ingredienti fondamentali per costruire un intrattenimento che, a quanto pare, funziona alla perfezione.

Antonella Clerici ‘bacchettata’ dallo chef

Anche nell’ultimo appuntamento di “È sempre mezzogiorno” ci sono stati momenti di svago e di grandi risate, oltre ovviamente alla spiegazione di tante ricette semplici e gustose da preparare in compagnia della splendida Antonella.

Qualche giorno fa ha preso parte alle riprese del suo cooking show anche un’altra cuoca televisiva molto conosciuta, il cui nome corrisponde a quello di Benedetta Rossi. Quest’ultima conduce un programma intitolato “Fatto in casa per voi” che va in onda sulle frequenze di Food Network Canale 33.

Oltre all’appena citata cuoca, la quale tra l’altro si è detta felicissima di aver conosciuto dal vivo la Clerici, ad ogni puntata c’è la presenza di diversi chef che collaborano con la padrona di casa nella realizzazione di nuovi piatti. Appena una manciata di ore fa però, uno di essi ha rimproverato la conduttrice facendo calare il gelo all’interno dello studio.

Ivano Ricchebono, un noto cuoco ligure, ha infatti frenato Antonella proprio nel momento in cui quest’ultima si stava apprestando a dare una mano. Lo chef le ha detto chiaramente di non prendere iniziativa, lasciando tutti i presenti letteralmente di stucco. La showgirl però, con tutta la classe che la distingue, ha fatto finta di niente proseguendo senza replicare. Subito dopo infatti, l’atmosfera è tornata serena come al solito, con i due protagonisti di questo ‘siparietto’ che hanno ripreso a cucinare ed a scherzare.