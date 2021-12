Clarissa Selassié passa al contrattacco: l’ex gieffina ora rischia la denuncia

Dopo gli attacchi ricevuti da lei e dalle sue sorelle, Clarissa si è stancata ed ha deciso di passare al contrattacco. Scopriamo i dettagli

Mentre all’interno della casa del Grande Fratello Vip si trovano attualmente ancora diversi personaggi, anche quelli che sono stati già eliminati continuano a far parlare di loro. Il primo esempio che ci viene in mente è naturalmente quello di Alex Belli, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione tanto che la curiosità sul suo conto non si è spenta nonostante abbia abbandonato il gioco da ormai una settimana.

Insieme a Soleil ha intrapreso un rapporto che tutto è sembrato meno che un’amicizia, anche se a dispetto di ciò, sua moglie Delia Duran avrebbe deciso di perdonarlo, seppur dopo una lite alquanto animata. L’ex corteggiatrice invece, è apparsa piuttosto delusa e rammaricata, forse perché sperava che la storia avesse un finale diverso rispetto a quello che poi è stato.

La forte replica di Clarissa Selassié

Altri due personaggi che non hanno risolto le loro questioni personali nonostante l’uscita dalla casa più spiata d’Italia sono Clarissa Selassié e Maria Monsè. Quest’ultima infatti, ha criticato a più riprese le tre sorelle che inizialmente hanno partecipato come un concorrente unico, per poi essere divise durante lo svolgimento del reality show.

Già all’interno della celebre abitazione di Cinecittà c’erano stati dei forti dissidi che, a quanto pare, non si sono spenti nemmeno dopo le rispettive eliminazioni. Stanca delle continue frecciate rivolte al suo indirizzo ed a quello delle due sorelle ancora in gioco, Clarissa ha reagito con veemenza.

La Selassié infatti, meno di ventiquattro ore fa ha risposto alla Monsè attraverso i social network, nello specifico tramite un post pubblicato sul suo profilo verificato di Instagram. Innanzitutto, con grande diplomazia, l’ex gieffina ha voluto manifestare la sua superiorità: “Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire”.

Tuttavia, in seguito, Clarissa ha voluto comunque dare un monito alla rivale, aggiungendo una minaccia per niente velata, ovvero quello di portare la questione in tribunale: “Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali”.