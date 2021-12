Nadia Rinaldi, il cuore dell’attrice devastato dal lutto: “… manchi”

Nadia Rinaldi di recente ha espresso tutto il suo rammarico per la morte di una persona per lei importantissima. Scopriamo insieme i dettagli

Nata nella nostra capitale nella seconda metà degli anni sessanta, la Rinaldi è una talentuosa attrice che ha debuttato a teatro nel 1988, partecipando poi ad una lunga serie di spettacoli che le hanno permesso di consacrarsi ad alti livelli per quel che riguarda il settore della recitazione.

L’ultima volta che è salita sul palcoscenico risale al 2020, anno in cui ha preso parte alla commedia diretta da Diego Ruiz con il titolo di “L’uomo perfetto”. Tralasciando la sua attività teatrale invece, nel corso della sua carriera Nadia si è dimostrata un’artista a tutto tondo, avendo recitato anche al cinema ed in tv.

Nel 2018 è stata inoltre una naufraga dell’Isola dei Famosi, famoso reality show che anche quest’anno si svolgerà sulle spiagge dell’Honduras, con la conduzione di Ilary Blasi che ricoprirà questo ruolo per la seconda stagione di fila.

Nadia Rinaldi commossa per la grave perdita

Per quel che riguarda la sfera personale dell’attrice, possiamo tranquillamente affermare che quest’ultima abbia avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Nel gennaio del 2000 è venuto al mondo il suo primo figlio, nato dal rapporto con il regista italiano Mauro Mandolini.

Dopo essersi lasciata con il padre del suo primo erede, nel 2003 la Rinaldi è convolata a nozze con Ernesto Ascione, ma anche in questo caso la relazione non è durata molto. Successivamente si è messa insieme a Francesco Toraldo, con cui nel 2008 ha avuto la sua secondogenita, mentre nel 2010 ci si è sposata, per poi arrivare alla rottura definitiva soltanto due anni più tardi.

Nonostante le diverse separazioni, per Nadia la famiglia è sempre stata un punto di riferimento molto importante. Appena pochi giorni fa invece, la cinquantaquattrenne ha ricordato la tragica scomparsa di una persona a cui lei era legatissima, vale a dire suo padre.

Tramite una storia caricata sul suo profilo di Instagram infatti, ha condiviso con i suoi followers una fotografia in cui è immortalata insieme al compianto genitore nel periodo in cui era una bambina. Allo scatto ha aggiunto poche ma significative parole: “Auguri papà. Oggi sarebbero stati 85. Manchi!”, ha dichiarato l’attrice, inserendo poi un emoticon con un cuoricino ed alcune altre con delle rose rosse.