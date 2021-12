“Sei un bugiardo e mezzo uomo”: pesanti insulti all’indirizzo di Armando Incarnato

Armando Incarnato recentemente ha subito un duro attacco da parte di una dama di “Uomini e Donne”. Ecco cos’è successo

Ancora una volta volano parole forti all’interno del parterre televisivo di “Uomini e Donne”, dove un cavaliere ed una dama sono arrivati allo scontro frontale. Maria dal suo canto ha cercato di placare l’impeto dei due protagonisti della discussione, anche se in un clima così teso non è stato per nulla semplice.

I temi di interesse sono stati ovviamente diversi, dato che non si è parlato soltanto del duello tra Armando e la dama in questione. Ad esempio c’è sempre la solita Gemma Galgani che con la conoscenza con Leonardo sta facendo discutere di sé. Per l’ennesima volta la Cipollari ha attaccato la sua storica rivale, verso la quale non ha mai speso commenti positivi, tanto meno in quest’ultimo frangente.

Dall’altra parte c’è invece Roberta Giusti, tronista del dating show che è pronta ad annunciare la sua scelta che, stando alle varie anticipazioni, ricadrà su Samuele. Per il suo altro corteggiatore tuttavia, nonostante il prossimo rifiuto della dama, si prospetta comunque un futuro roseo, visto che la De Filippi ha intenzione di farlo sedere sul trono.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Armando Incarnato nell’occhio del ciclone

La dama di cui stiamo parlando che, nel corso dell’ultimo appuntamento, ha attaccato Incarnato si chiama Marika. Quest’ultima al momento sta conoscendo Luigi, con il quale ha discusso al centro dello studio fino a quando la sua attenzione si è spostata verso il sopracitato cavaliere.

Marika ed Armando infatti, qualche tempo fa avevano intrapreso una frequentazione che in seguito si è spenta, anche se a quanto pare ha lasciato alcuni strascichi tra i due. Mentre lei si stava confrontando con Luigi, Incarnato è intervenuto affermando che la donna si sta comportando con il cavaliere nello stesso modo in cui ha fatto con lui.

Stizzita da certe dichiarazioni, la dama ha risposto a tono all’uomo, rilanciando a sua volta una pesante accusa: “Sei un bugiardo e mezzo uomo. Mi sono sempre presa le mie responsabilità, ma perché non parli della tua doppia vita a Napoli?”.

Dal suo canto anche Armando ha voluto ribattere le parole di Marika, con la quale è ormai evidente che non corre buon sangue: “Ma come ti permetti? Io al mio corpo do valore, tu no! L’unica che deve tacere sei tu!”.