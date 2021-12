Alex Zanardi, la notizia improvvisa dopo il drammatico incidente: ecco cos’è successo

Il noto pilota italiano è rimasto vittima di un grave incidente più di un anno fa. Proprio di recente, è arrivata una notizia attesissima

Quando pensiamo alla tenacia ed alla forza di volontà non può non venirci in mente Alex Zanardi, un grande sportivo italiano ma soprattutto una persona dotata di un’immensa determinazione, la quale l’ha spinto più volte a superare i suoi stessi limiti.

Dopo aver fatto la gavetta nelle varie serie minori, il cinquantacinquenne nato a Bologna è riuscito ad esordire in Formula 1 nel 1991, partecipando agli ultimi tre Gran Premi della stagione in sostituzione di Roberto Moreno nella scuderia Jordan.

In seguito Alex lasciò la massima categoria del mondiale riservato all’alta velocità, fino a quando agli inizi degli anni duemila tornò in pista. Durante una corsa tenutasi nel settembre del 2001, il pilota perse il controllo della sua monoposto con l’inevitabile conseguenza del testacoda. Purtroppo, proprio in quel momento, la vettura guidata da Alex Tagliani transitava su quel punto del circuito colpendolo in pieno, causando in tal modo l’immediata amputazione delle gambe di Zanardi che rischiò così di morire dissanguato.

Alex Zanardi, ecco la notizia che tutti speravano

A distanza di anni da quel tragico incidente che rischiò seriamente di togliergli la vita, Alex nel giugno del 2020 ne ha subito un altro ancora. Durante una corsa di beneficenza con le handbike infatti, il pilota si è schiantato contro un camion. L’impatto gli è costato un mese di coma farmacologico ed altre svariate operazioni chirurgiche.

A causa di ulteriori complicazioni, circa un anno fa è stato spostato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove vi è rimasto per qualche tempo. Nel mese di gennaio del 2021 invece, Zanardi ha finalmente riacquisito coscienza.

La notizia dell’ultima ora invece, è di quelle che tutti i suoi fan ed i milioni di appassionati della velocità aspettavano con trepidazione. Il pilota infatti, dopo un lungo calvario è finalmente tornato a casa, come rivelato da sua moglie Daniela nel corso di un’intervista da lei rilasciata.

La signora ha spiegato che Alex sta seguendo delle terapie anche dalla sua abitazione, seppur talvolta è necessario che si rechi in alcune cliniche specializzate per potersi sottoporre a dei trattamenti speciali. Tuttavia, Daniela ha voluto rassicurare tutti coloro che sono affezionati a suo marito, sottolineando come le sue condizioni di salute siano in netto miglioramento: “Per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, ci sono molti progressi. Alex ha sempre più forza nelle braccia, che è aumentata molto”.