“Sto combattendo contro un grave male”: la rivelazione agghiacciante di Gigi D’Agostino

Gigi D’Agostino di recente ha confessato di essere vittima di un bruttissimo male che sta seriamente minando la sua salute

Tutti gli amanti della musica dance sanno bene che stiamo parlando di uno dei più grandi disc jockey italiani della storia, per merito di un immenso repertorio di brani con i quali ha fatto divertire e ballare milioni di persone, in particolar modo tra gli anni novanta ed i primi duemila.

Nato nel capoluogo del Piemonte nel dicembre del 1967, Gigi ha inciso finora la bellezza di cinquantasei album di cui quaranta all’interno dello studio discografico. Proprio quest’anno ha pubblicato la sua opera più recente, intitolata “Lentonauta 2 – Mondo Dag Experience”, la quale si presenta come il seguito dell’album di un paio di anni fa dal titolo “Lentonauta”.

In passato D’Agostino ha presentato anche alcuni programmi in onda sulle frequenze radio, come ad esempio nel 2003, quando è stato posto alla guida di un format trasmesso su Radio Italia Network.

Gigi D’Agostino, il messaggio social che spaventa i fan

Come un fulmine a ciel sereno, di recente è arrivato il comunicato del celebre dj italiano con cui ha letteralmente messo in allarme tutta la sua folta schiera di seguaci. Attraverso la sua pagina di Instagram infatti, ha rilasciato alcune frasi in cui ha rivelato di essere affetto da una grave patologia che lo sta attanagliando già da qualche tempo.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace”, le parole agghiaccianti con cui ha esordito, prima di continuare il suo messaggio a sfondo drammatico.

“La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… Ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo”, ha dichiarato Gigi Dag sui social network, senza però specificare quale sia la malattia che non gli sta dando tregua da ormai una manciata di mesi a questa parte.

Tuttavia, nella parte conclusiva del suo tragico annuncio ha voluto comunque ringraziare tutti coloro che gli sono al fianco e che lo stanno incoraggiando a non arrendersi: “Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto amore. Gigi”, ha chiosato lo straordinario disc jockey, al quale non possiamo far altro che augurare una pronta guarigione.