Triste risveglio per Enzo Iacchetti: purtroppo il conduttore non ce l’ha fatta

Non sarà stato il migliore dei risvegli per Enzo Iacchetti, il quale senz’altro si augurava di ottenere dei risultati ben più positivi

Enzo Iacchetti, per gli amici Enzino, è un noto attore comico e presentatore televisivo italiano. È proprio grazie allo storico tg satirico di Canale 5 che il sessantanovenne nato in provincia di Cremona è entrato nel cuore degli italiani, visto che è dal 1994 che ci fa compagnia verso l’orario di cena.

Insieme a lui c’è il suo immancabile partner, vale a dire Ezio Greggio, con il quale ha collaudato un rapporto vincente dal punto di vista professionale. Essendo stati per anni fianco a fianco, i due sono riusciti a mettere in piedi anche una speciale amicizia, come testimoniato dalle recenti parole che hanno rilasciato.

Durante un’intervista infatti, Iacchetti ha rivolto un bel messaggio all’indirizzo del suo collega, che ancora una volta ci fa comprendere quanto ormai siano legati l’un l’altro: “Io ed Ezio Greggio abbiamo un segreto ed è che ci vogliamo bene. Ci rispettiamo e ci stimiamo, ognuno di noi ha capito qual è la qualità migliore nello stare con l’altro. E questo ci permette di capirci al primo sguardo”.

Pessime notizie per Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio

Dello stesso avviso di Iacchetti è anche Greggio, il quale ha ribadito come entrambi si divertano a lavorare insieme, nonostante abbiano due caratteri diametralmente opposti. Al momento sono meno di un paio di settimane che la coppia è tornata al timone di “Striscia la Notizia”, avendo preso il posto del duo uscente composto da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Il loro rientro era attesissimo dal pubblico da casa, che di certo non vedeva l’ora di riabbracciare due dei conduttori più amati del palinsesto televisivo italiano. Nonostante il calore e l’affetto dei telespettatori, purtroppo sono arrivate delle notizie che non faranno piacere ai conduttori di Striscia.

Stando ai dati riportati da Davide Maggio relativi allo share infatti, lunedì 20 dicembre nella fascia oraria dell’access prime time il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha fatto segnare una percentuale del 16.8 %, con una media di quattro milioni di telespettatori. Amadeus invece, su Rai 1 ha fatto nettamente meglio di Greggio e Iacchetti, portandosi a casa un bel 21.7 % con “I soliti ignoti”, che equivale ad oltre cinque milioni di persone incollate al video.