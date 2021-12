Uomini e Donne, Gianni Sperti furioso contro la dama: “Hai la coscienza sporca”

Lo storico opinionista di “Uomini e Donne” ha sbottato nei confronti di una dama, la quale secondo lui avrebbe la coscienza sporca

Fin dalle prime battute di questa nuova settimana, il dating show dei canali Mediaset ha regalato alcuni colpi di scena che la maggior parte dei telespettatori che seguono il programma non si sarebbero mai aspettati.

Nonostante le anticipazioni già trapelate nei giorni scorsi, ieri abbiamo visto l’esterna di Luca Salatino e della tronista Roberta Giusti. La loro uscita è stata piuttosto positiva visto che è terminata con un bel bacio, il quale ha scatenato la reazione indispettita di Samuele Carniani, ossia l’altro corteggiatore che si sta giocando le sue carte per conquistare il cuore della ragazza.

Per quel che concerne la liaison in corso tra Gemma e Leonardo invece, la famosa dama ha confessato di trovare l’uomo alquanto chiuso e riservato, anche se in seguito ha ammesso che sono anche certi aspetti del suo carattere che lo rendono ancor più interessante ai suoi occhi. La loro conoscenza sta proseguendo per il verso giusto, almeno fino a questo momento, con i due che di recente sono usciti a cena insieme, passando in tal modo dei bei momenti di piacevole compagnia.

Gianni Sperti perde la pazienza: ecco il suo duro sfogo

Dopo aver parlato degli ultimi accadimenti all’interno del parterre della trasmissione di Maria De Filippi, è giunto il momento di prestare attenzione alla lite che si è accesa nello studio, la quale ha visto il coinvolgimento di Armando, Marika e Gianni Sperti.

Come aveva già dichiarato nei giorni scorsi, il cavaliere partenopeo nel corso dell’ultimo appuntamento di “Uomini e Donne” ha portato nello studio televisivo le registrazioni compromettenti promesse, che come protagonista hanno proprio Marika Geraci.

La dama però, dal canto suo si è rifiutata di fare ascoltare la registrazione incriminata, scatenando così una forte reazione da parte dei presenti. Uno di quelli che è sembrato più infuriato a seguito della decisione di Marika è stato proprio Gianni Sperti.

Il collega di Tina Cipollari infatti, questa volta ha dato credito alla versione di Armando, il quale ha confessato che la Geraci avrebbe parlato male della redazione del dating show targato Mediaset. A quel punto l’opinionista non ci ha visto più, scagliandosi pesantemente contro la dama: “Tu hai la coscienza sporca, altrimenti lo faresti ascoltare”.