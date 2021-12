Giancarlo Magalli, dopo la condanna torna ad attaccare Adriana Volpe: “Non ha mai lavorato tanto…”

Dopo alcuni giorni di silenzio, Magalli è tornato a parlare ancora una volta di Adriana Volpe, pungendola con l’ennesima frecciatina

Sembra ormai essere un tormentone infinito quello relativo alla questione che è addirittura terminata in tribunale tra Magalli e la sua ex collega Adriana Volpe. Dopo che i due hanno lavorato insieme per diversi anni, quest’ultima si è stancata del comportamento del presentatore che, proprio di recente, è stato condannato per diffamazione aggravata nei suoi confronti.

Con un lungo post caricato sul suo profilo di Instagram, l’attuale opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha espresso tutta la sua gioia per una sentenza che ha avuto l’esito sperato. Dal canto suo Giancarlo ha provato a sminuire l’entità della condanna, parlando di una piccola multa da pagare ma, cosa che ha fatto infuriare la showgirl, non ha avuto nessuna intenzione di porgere le sue scuse.

La somma stabilita come risarcimento da parte del tribunale ammonta a venticinquemila euro, i quali verranno donati in beneficenza ad alcune associazioni che si battono per la tutela dei diritti delle donne, come affermato dalla stessa Adriana nel corso delle righe da lei scritte nella sua pubblicazione social.

Giancarlo Magalli punge ancora Adriana Volpe

La maggior parte dei fans hanno commentato con entusiasmo il post della Volpe, mostrando la loro vicinanza a lei ed a tutte le donne che hanno subito un simile trattamento sul posto di lavoro e non solo.

Nonostante il forte riscontro avuto dall’opinionista del GfVip sui social, il presentatore capitolino ha continuato dritto sulla sua strada, affermando di non essere in alcun modo colpevole di reato. Appena una manciata di ore fa, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il celebre tapiro d’oro nelle mani di Magalli.

Giancarlo ha accettato il ‘premio’ con il sorriso, scherzando insieme al suddetto inviato del tg satirico di Antonio Ricci. Tuttavia, l’esperto conduttore televisivo non si è fatto sfuggire l’occasione per lanciare un’ennesima frecciata all’indirizzo della sua ex collega.

Nel corso della chiacchierata con Staffelli infatti, Giancarlo si è lasciato andare ad un piccolo sfogo attraverso le seguenti parole: “Lei poi ha chiesto i danni perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me”. Con questa bomba che lo showman ha scagliato siamo certi che la vicenda avrà un seguito, che molto probabilmente consisterà in una contro risposta da parte della bellissima Adriana.