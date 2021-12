Maria Teresa Ruta, il segreto mai rivelato prima: come lo fa lei non lo fa nessuno

La showgirl torinese ha confessato un segreto personale attraverso i social network. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta

Mentre al giorno d’oggi si è concentrata prevalentemente sui programmi televisivi, in passato la Ruta ha lavorato anche sul set cinematografico, nel periodo che va tra gli anni ottanta fino ai primi novanta.

Tra le pellicole a cui ha preso parte ne ricordiamo un paio dirette da Sergio Martino, mentre in seguito, per la precisione nel 1991, ha partecipato alle riprese di “Il volo di Teo”, film del compianto attore e regista italiano Walter Santesso. Tuttavia, come già accennato in precedenza, Maria Teresa ha conquistato l’affetto del grande pubblico soprattutto per la sua attività sul piccolo schermo.

In merito alla sua vita privata è nota la lunga relazione sentimentale che ha intrapreso con Amedeo Goria, giornalista di stampo sportivo con cui si è sposata nel 1987. L’uomo, che tra l’altro quest’anno è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ha dato alla sua ex moglie due figli, Guenda e Gianamedeo.

Leggi qui -> Maria Teresa Ruta, il messaggio struggente della showgirl: “… terribili violenze e soprusi”

Leggi qui -> Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

Il segreto di Maria Teresa Ruta

L’anno scorso Maria Teresa è entrata nella casa più spiata d’Italia e lo ha fatto proprio insieme alla sua primogenita, con la quale ha uno splendido rapporto nonostante alcune difficoltà incontrate in passato. Quando Guenda era più piccola infatti, sua madre non ha sempre trovato il tempo per starle vicino, ma con il passare del tempo le due hanno ritrovato quella fiducia reciproca e, soprattutto, il grande affetto che è normale che ci sia tra mamma e figlia.

A dispetto degli anni che passano, la Ruta non ha perso nemmeno un po’ di smalto, dimostrandosi sempre allegra ed energica come al suo solito. Ciò è evidente anche dall’utilizzo che fa dei social network, dove spesso e volentieri pubblica contenuti a sfondo ironico e sarcastico.

Anche di recente infatti, ha condiviso un post con i suoi followers in cui ha esibito il suo miglior sorriso. Nello scatto da lei caricato la vediamo con in mano un cocco enorme, mentre al fianco della foto ha inserito una didascalia in cui svela un segreto che, probabilmente, in pochissimi conoscevano: “Avete visto che cocchi giganti? Sono davvero buonissimi, li volete anche voi? Qui ce n’è per tutti, modestamente come spacco io il cocco non lo spacca nessuno”, ha dichiarato Maria Teresa, per poi sottolineare come tale abilità l’abbia appresa grazie alla sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”.