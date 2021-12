Antonella Clerici fatta fuori senza scrupoli dalla Rai: “… tutto finito”

Proprio recentemente, Antonella Clerici ha ripercorso il suo difficile passato attraverso un’intervista concessa al settimanale “Chi”

Un personaggio come Antonella Clerici è davvero difficile da non stimare, per via del duro lavoro da lei sempre svolto nel corso di quella che è una lunga ed entusiasmante carriera televisiva. La showgirl infatti, viene apprezzata tantissimo dal pubblico italiano che, immancabilmente, segue con interesse tutte le trasmissioni che vengono presentate da quest’ultima.

Durante la stagione in corso di svolgimento, la conduttrice ha già ricevuto un’infinità di complimenti per ciò che è riuscita a fare. Ogni mattina ad esempio, la Clerici è seguita da una media che sfiora i due milioni di telespettatori nel programma intitolato “È sempre mezzogiorno”. Il suo format ha sostituito la vecchia “Prova del cuoco”, ma con l’impegno di Antonella lo share è addirittura aumentato.

Il medesimo discorso possiamo farlo in merito a “The voice senior”, seguitissimo talent show delle reti Rai che è arrivato al suo secondo anno. Mentre il regolamento è rimasto lo stesso, a cambiare è stato uno dei giudici di gara. Orietta Berti infatti, è subentrata al posto della coppia formata da Al Bano e da sua figlia Jasmine, che nonostante il gradimento del pubblico sono stati rimpiazzati dall’Usignolo di Cavriago.

Antonella Clerici cacciata dalla Rai

Al giorno d’oggi dunque, la splendida showgirl lombarda è uno dei pezzi da novanta per quel che riguarda i canali Rai. In passato però, le cose non sono sempre andate così, come rivelato dalla stessa Antonella nel corso dell’intervista a cui abbiamo fatto riferimento poc’anzi.

“Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare Unomattina andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare La Prova del Cuoco. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori”, ha tuonato la Clerici sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, attuale conduttore del GfVip.

Grazie alla sua grande caparbietà però, la nota presentatrice è riuscita a risalire la china, riportando nuovamente la sua carriera ai vecchi fasti: “Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità. […] Se qualcuno mi mette da parte sono stimolata a dare il meglio”, ha affermato la cinquantottenne, la quale da ormai diversi anni è tornata a godere dell’immenso affetto del pubblico che stravede letteralmente per lei.