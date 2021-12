Biondino da piccolo, oggi è uno dei protagonisti di “Uomini e Donne”: ecco di chi si tratta

Il bambino dallo sguardo angelico che vediamo in foto è diventato uno dei punti fissi di “Uomini e Donne”. Scopriamo chi è

Nello scatto in questione il personaggio di cui parliamo quest’oggi è praticamente irriconoscibile, soprattutto per un dettaglio in particolare. Come vediamo infatti, ha dei capelli biondissimi, una peculiarità che lo differenzia parecchio rispetto a come siamo abituati a vederlo sul piccolo schermo.

Da molti anni è ormai uno dei protagonisti assoluti di “Uomini e Donne”, dating show che viene presentato fin dalla sua creazione dalla bravissima Maria De Filippi. Quest’ultima ha dato molta fiducia a quello che tanto tempo fa era un semplice bimbo, ma che oggi è invece un volto estremamente conosciuto dai telespettatori, in particolar modo da quelli che seguono assiduamente il format targato Mediaset.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Ecco di chi stiamo parlando

Per chi non lo avesse ancora intuito stiamo facendo riferimento a Gianni Sperti, celebre ex ballerino nato in provincia di Taranto nella prima metà degli anni settanta. La danza è da sempre stata la sua più grande passione, motivo per cui ha iniziato a muovere i suoi primi passi quando era poco più che un ragazzino.

Nel corso della sua carriera ha studiato diversi tipi di danza, dalla classica alla moderna, riuscendo a mettere in luce tutte le sue qualità tanto che nel 1995 gli è arrivata la proposta che gli ha permesso di debuttare in tv. Gianni infatti, proprio in quell’anno ha preso parte alle riprese di “La sai l’ultima?” come ballerino.

Il medesimo ruolo lo ha ricoperto anche in altre trasmissioni televisive, tra cui citiamo “Buona Domenica” ed “Amici di Maria De Filippi”. La stessa conduttrice lo ha poi chiamato a partecipare ad un altro suo programma, ossia “Uomini e Donne”, dove a partire dal 2003 veste i panni dell’opinionista.

Gianni Sperti, dalla danza alla tv

Come stavamo dicendo, dopo una fenomenale ascesa nel mondo della danza Sperti ha deciso di dedicarsi a quello che è l’intrattenimento televisivo. All’interno del parterre del dating show di Canale 5 è uno dei volti simbolo insieme alla sua collega Tina Cipollari, con la quale negli anni ha stretto un rapporto di vera amicizia.

Aprendo una piccola parentesi sulla sua vita privata infine, Gianni è stato sposato dal 1998 al 2002 insieme alla splendida Paola Barale, la quale subito dopo la fine della relazione con l’ex ballerino si è impegnata con Raz Degan, noto modello israeliano con cui è stata fino al 2015.