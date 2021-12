Can Yaman approda a Sanremo: l’ex di Diletta Leotta al fianco di Amadeus | L’indiscrezione

Stando a recentissime indiscrezioni, sembra che il noto attore turco possa affiancare Amadeus alla conduzione del Festival 2022

Mancano ormai meno di due mesi alla partenza di quella che sarà la settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana, la quale verrà condotta ancora una volta da Umberto Rita Sebastiani, conosciuto dal grande pubblico come Amadeus.

Il conduttore nato a Ravenna si è sobbarcato nuovamente il duro compito dell’organizzazione della kermesse, essendo anche responsabile della selezione dei brani in gara. Anche quest’anno sono state respinte decine e decine di artisti che, con le loro canzoni, non hanno convinto il direttore artistico della prestigiosa manifestazione canora nostrana.

Tra i tantissimi cantanti scartati ce ne sono stati alcuni che hanno voluto esprimere il loro disappunto, prendendosela prevalentemente proprio con Amadeus. Con grande coraggio e determinazione però, il noto conduttore ha respinto tutte le critiche ai rispettivi mittenti, affermando per l’ennesima volta di aver adempiuto al suo lavoro nel migliore dei modi, senza badare a presunti favoritismi.

Leggi qui -> Amadeus, ama un’altra donna oltre alla moglie: ecco di chi si tratta

Leggi qui -> Avete mai visto Marisa Di Martino, l’ex moglie di Amadeus? Ecco com’è diventata

Festival di Sanremo: l’ipotesi di Can Yaman come co-conduttore

Tra i temi di maggiore interesse in questo periodo pre-Festival c’è sicuramente quello legato alla possibilità di vedere Rosario Fiorello sul palcoscenico del Teatro Ariston. A differenza degli anni passati infatti, sembra che il simpaticissimo cabarettista siculo possa rinunciare alla sua partecipazione, anche se di recente il marito di Giovanna Civitillo ha confessato che c’è ancora del tempo a disposizione per parlare con il collega.

Nel mentre tuttavia, si stanno rincorrendo le voci su chi potrebbero essere i suoi eventuali sostituti. Uno dei nomi che è circolato recentemente è proprio quello di Can Yaman, un personaggio conosciuto dal pubblico italiano per due motivi in particolare. Il primo è sicuramente il suo talento come attore, dimostrato dall’ampio apprezzamento che hanno riscosso alcune serie tv a cui ha partecipato.

In secondo luogo c’è la sua relazione sentimentale con Diletta Leotta, la giovane conduttrice di DAZN insieme alla quale è stato legato per un periodo. La loro unione ha destato molte polemiche, soprattutto dopo le dichiarazioni della sua collega Paola Ferrari, la quale ha dichiarato che, secondo le sue fonti, il loro è stato un rapporto finto e costruito solo per far parlare le riviste dedicate alle cronache rosa.

Come riportato anche da Bloglive.it, Can Yaman potrebbe dunque prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo come co-conduttore. Per il momento non c’è stata alcuna conferma in merito a determinate indiscrezioni, pertanto il nome dell’attore turco si va ad affiancare a quelli degli altri possibili candidati di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi.