U&D, Armando Incarnato esce allo scoperto: “… problemi di natura sessuale” | Imbarazzo in studio

In questi giorni è circolata l’indiscrezione della presunta impotenza di Armando Incarnato. Vediamo insieme la sua risposta

L’argomento che ha portato il pubblico a rivolgere le sue attenzioni nei confronti del sopracitato cavaliere di “Uomini e Donne” non è uno dei temi tradizionali del programma. I milioni di telespettatori infatti, sono abituati ad ascoltare i vari dibattiti relativi alle storie che nascono tra i protagonisti all’interno del format della De Filippi, ma questa volta si tratta di tutt’altro.

Attualmente il dating show di Canale 5 è fermo per la tradizionale pausa natalizia, con la ripartenza delle riprese che è fissata per il mese di gennaio. Tutti i personaggi del parterre dunque, potranno godersi le vacanze insieme ai propri famigliari, prima del rientro in studio per iniziare una nuova ed emozionante stagione.

I tanti fans della trasmissione dovranno pertanto avere un po’ di pazienza, ma nel frattempo possono comunque rivedere tutte le repliche attraverso la piattaforma digitale dedicata al programma, dove sono disponibili appunto le puntate di “Uomini e Donne”.

Armando Incarnato vittima di una pesante insinuazione

Nel recente arco temporale Armando si è distinto per essere uno dei protagonisti indiscussi del parterre televisivo dove dal lunedì al venerdì ci si concentra sulla frequentazione di nuove coppie. Dopo l’ennesima lite che di recente ha avuto luogo tra il cavaliere e Marika, dama con cui ha intrapreso un rapporto che in seguito è naufragato nel peggiore dei modi, Incarnato è finito sotto la luce dei riflettori per una questione spiacevole.

Qualche giorno fa, ha pubblicato sui social un post in cui ha in qualche maniera ostentato il suo benessere economico. Nella foto incriminata infatti, sono apparse auto e moto molto costose, motivo per cui si è beccato un fiume di critiche, alcune delle quali davvero pesanti.

Stando a quanto affermato da diversi haters infatti, il fatto di ostentare la ricchezza sarebbe riconducibile addirittura alla sua impotenza. Di fronte a queste illazioni, Armando Incarnato ha deciso di replicare direttamente sui social network: “Siamo passati dal fatto che mostrare auto e moto significava ostentare una vita che non era mia, al mostrare auto e moto che significa avere problemi di natura sessuale”, ha affermato il cavaliere, per poi lanciare una frecciatina finale a coloro che hanno messo in dubbio la sua virilità: “A me non sembra di avere quel tipo di problema, però che dirvi, provare per credere”.