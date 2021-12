Gemma Galgani, con Leonardo è già finita: tutta la verità sulla decisione del cavaliere

La storia tra Gemma Galgani ed il suo cavaliere potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Ecco la decisione presa da Leonardo

Come ogni anno, le riprese di “Uomini e Donne” vengono interrotte per l’intero periodo delle festività natalizie, per permettere sia ai vari protagonisti del parterre che ai stessi addetti ai lavori di raggiungere le loro famiglie per trascorrere queste giornate in serenità.

Nonostante il seguitissimo dating show sia fermo però, le chiacchiere sul conto dei partecipanti al programma continuano incessantemente. Poche ore fa abbiamo osservato da vicino la questione legata alle insinuazioni circolate in rete nei confronti di Armando Incarnato.

Il cavaliere infatti, dopo aver pubblicato alcune foto con macchine e moto di lusso, si è beccato una vagonata di insulti. Tra le varie illazioni, è scattata addirittura quella dell’impotenza, motivo per cui l’uomo ha deciso di replicare tramite un altro post sui social network in cui ha smentito ogni tipo di insinuazione nei suoi riguardi.

Gemma Galgani ai ferri corti con Leonardo

Quella tra Gemma e Leonardo è nata come una frequentazione piuttosto intensa, visto che i due si sono baciati già nelle prime esterne, chiaro segnale di una sintonia forte e concreta. A dispetto dei soliti attacchi da parte di Tina Cipollari, la dama nata a Torino ha proseguito dritta per la sua strada, cercando di approfondire la conoscenza con il cavaliere.

Dopo la grande delusione per come è finita la storia con Costabile quindi, la Galgani si è subito buttata tra le braccia di un altro uomo. Quest’ultimo però, di recente ha preso una decisione che ha spiazzato la settantunenne. Egli infatti, ha manifestato la sua volontà di conoscere anche altre dame, concedendosi di fatto una libertà che ha fatto storcere la bocca a Gemma che sperava di avere tutte le attenzioni per sé.

Come riportato anche da tipiù.com, la fiducia della storica dama di “Uomini e Donne” verso Leonardo adesso sembra vacillare seriamente. Entrambi gli opinionisti della trasmissione di Maria De Filippi sono d’accordo sul fatto che il cavaliere voglia soltanto accrescere la sua popolarità, invece di cercare una donna con cui uscire felicemente dal programma.

Per ora non siamo in possesso di ulteriori informazioni, anche perché come già detto le riprese del format targato Mediaset sono interrotte fino al termine delle festività. Sarà solo allora quindi, che il grande pubblico del dating show potrà scoprire la verità sul proseguo della liaison tra Gemma e Leonardo.