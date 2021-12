Royal Family, Natale da incubo a Buckingham Palace: la regina Elisabetta è sempre più isolata

Quello di quest’anno è uno dei Natali più duri da affrontare per la regina del Regno Unito. Ecco la delicata situazione a Buckingham Palace

Come ben sappiamo il Regno Unito, così come diversi altri Stati, sta passando un brutto momento in relazione alla pandemia di Covid 19. I casi di contagi sono elevatissimi, in particolar modo a causa della variante omicron che al momento tiene in ansia tutti i virologi e, di conseguenza, l’intera popolazione mondiale.

Anche in Italia è stato varato di recente un nuovo decreto in cui sono state fissate alcune restrizioni, in modo tale da cercare di contenere l’espandersi del virus. A Buckingham Palace tuttavia, la situazione è di gran lunga peggiore rispetto al nostro Paese, con la regina Elisabetta che è stata costretta a rinunciare al tradizionale pranzo prenatalizio.

Nei giorni scorsi abbiamo visto come il sovrano britannico abbia espresso la sua preoccupazione per l’incolumità del principe William e dei suoi eredi, al punto da vietare a questi ultimi di prendere dei voli tutti insieme. Nel terribile caso in cui avvenisse un incidente aereo infatti, per la Corona ci sarebbero dei seri problemi legati al futuro del Regno stesso. Adesso invece, nella mente di Elisabetta II ci sono già degli ulteriori grattacapi da risolvere.

Leggi qui -> Kate Middleton tuona contro Harry e Meghan. A far discutere è la piccola Lilibet

Leggi qui -> Harry e Carlo pace fatta? La Royal Family tra amore ed odio

Ecco come trascorrerà il Natale la regina Elisabetta

Innanzitutto dobbiamo ricordare come per la regina questo è il primo Natale senza il suo compianto marito Filippo, scomparso lo scorso mese di aprile all’età di novantanove anni. Un’altra grande differenza rispetto agli anni passati è che Elisabetta II non si è recata come da tradizione nel castello di Sandringham bensì ha deciso di rimanere a Windsor dove si sente più al sicuro.

Come se non bastasse, appena un paio di giorni fa anche sua figlia Anna ha dovuto dare forfait, a causa della quarantena a cui è sottoposta dopo che suo marito è stato contagiato dal Coronavirus. Per il sovrano britannico si tratta dunque del Natale in cui avrà meno compagnia in assoluto, rendendo di fatto la celebrazione lontana da quelle gioiose e serene del passato.

Stando ad alcune indiscrezioni, nemmeno la presenza del principe William e di Kate Middleton con i loro bambini viene data per certa, motivo per cui è circolata la voce che la regina potesse trascorrere la giornata di Natale soltanto insieme a suo figlio Carlo ed alla sua consorte Camilla.