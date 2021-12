Samantha De Grenet mostra i segni dell’intervento: ecco com’è ridotta

Di recente Samantha De Grenet si è sottoposta ad un’operazione chirurgica al menisco, per via di un infortunio risalente a qualche mese fa

La bella showgirl romana sta affrontando il periodo di convalescenza a seguito dell’intervento che i medici hanno effettuato con successo al suo menisco. Durante la scorsa estate, Samantha è rimasta vittima di un infortunio che le ha provocato un serio problema alla gamba.

L’incidente è avvenuto nel corso di una partita a padel, uno sport che in questo periodo storico è molto in voga e che l’ex modella sembra apprezzare parecchio. Purtroppo adesso dovrà attendere diverso tempo prima di riscendere in campo, in modo da evitare una possibile ricaduta che la costringerebbe a restare ai box ancora a lungo.

La cinquantunenne nata a Roma ha comunque preso la cosa con filosofia, condividendo alcuni suoi pensieri insieme ai tanti followers che la seguono sulla piattaforma di Instagram. È stata proprio lei infatti ad informare i suoi seguaci circa l’operazione, tenendoli poi al corrente sull’esito dell’intervento stesso.

Samantha De Grenet, ecco come è ridotto il suo ginocchio

L’infortunio in cui è incappata la nota presentatrice televisiva risale a circa sette mesi fa, ma allora i medici non ritennero urgente la sua operazione, tanto che per un periodo Samantha ha fatto utilizzo delle stampelle. Finalmente adesso si è tolta questo grande peso dalle spalle, potendo pertanto concentrarsi esclusivamente sulla sua ripresa.

Sempre mediante i social network, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha voluto ringraziare tutto lo staff medico che si è impegnato nella perfetta riuscita dell’intervento, grazie al quale presto potrà tornare al cento per cento delle sue condizioni. Oltre ai sanitari, la De Grenet ha porto i suoi ringraziamenti anche all’indirizzo dei suoi fans che non le hanno mai fatto mancare il loro affetto, in special modo in un momento delicato come quello che ha vissuto in questi giorni.

Come possiamo vedere da una recente fotografia da lei caricata nelle sue Instagram Stories, sul ginocchio operato ci sono i segni delle cicatrici. Ciò nonostante, va tenuto presente il fatto che l’operazione si è svolta appena poco tempo fa, ragion per cui possiamo affermare con certezza che con il passare dei mesi i suddetti segni saranno sempre meno evidenti, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal chirurgo che si è occupato del delicato intervento al menisco.