Tina Cipollari, nuova fiamma per l’opinionista di “Uomini e Donne”: ecco chi ha rapito il suo cuore

Tina Cipollari ha conosciuto un uomo insieme al quale ha intrapreso una relazione sentimentale. Scopriamo insieme di chi si tratta

Maria Concetta Cipollari, nota al grande pubblico come Tina Cipollari, deve la sua ampia notorietà al dating show di Canale 5. Ormai sono infatti venti anni che prende parte quotidianamente alle riprese del format diretto da Maria De Filippi, dove al giorno d’oggi rappresenta una colonna portante del programma stesso.

Nei primissimi anni del secolo corrente è entrata nello studio di “Uomini e Donne” in qualità di corteggiatrice, percorrendo in seguito un percorso che l’ha portata a diventare uno dei volti principali. Per un periodo è stata anche sul trono, anche se con scarsa fortuna, fino a quando la padrona di casa l’ha scelta come opinionista fissa insieme al suo collega Gianni Sperti.

Se buona parte del suo successo lo deve dunque alla moglie di Maurizio Costanzo che da sempre ha creduto in lei, d’altro canto c’è da tenere in considerazione il merito di Tina di essersi distinta soprattutto grazie al suo carattere eccentrico e frizzante. Negli ultimi anni in particolar modo, la Cipollari si è fatta riconoscere per le sue infinite litigate con Gemma Galgani, la famosa dama del trono Over con cui da tempo si trova ai ferri corti.

Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari

Durante la sua carriera televisiva, la cinquantaseienne viterbese ha partecipato anche ad altri programmi, ricoprendo quasi in tutti i casi il ruolo dell’opinionista o della giurata. Anche se molto conosciuta dal pubblico per via delle tante ore trascorse davanti alle telecamere, Tina di rado ha deciso di parlare dei suoi affari privati.

Di recente però, la donna ha confessato di aver conosciuto un uomo la scorsa estate, il cui nome corrisponde a quello di Alfredo. Nel corso di un’intervista da lei rilasciata sulle pagine di “Vero”, la Cipollari ha dichiarato di aver scelto di procedere con cautela, dando ad entrambi il giusto tempo per approfondire il rapporto.

In passato infatti, insieme al suo ex ha commesso l’errore di affrettare le tempistiche. Proprio per questo motivo, a differenza di quanto fatto con Vincenzo Ferrara, per il momento l’opinionista ha preferito non far conoscere i suoi figli alla sua nuova fiamma, ma lo farà soltanto se e quando sarà davvero convinta.