Amadeus, sapete quanto guadagna il conduttore del Festival? Si parla di cifre mozzafiato

Il famosissimo presentatore televisivo è uno degli showman più pagati della Rai. Scopriamo insieme a quanto ammonta il suo patrimonio

Con il duro lavoro ed una spiccata dose di ironia Amadeus si è consacrato ormai da molti anni ai vertici dell’emittente televisiva di Stato, che continua a dargli fiducia visti i buoni risultati portati da lui portati a casa. Nella passata stagione ha diretto magistralmente una delle edizioni del Festival più complicate da allestire della storia, a causa ovviamente del virus che sta dando il tormento a milioni di persone sparse in giro per il pianeta.

Una delle scelte che ha maggiormente caratterizzato l’evento canoro è stata quella di lasciare completamente vuoti i posti della platea. L’assenza di pubblico all’interno del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo è infatti un episodio più unico che raro, ma che purtroppo è stato necessario per permettere il regolare svolgimento della kermesse, mantenendo al tempo stesso un livello di sicurezza elevato sia per gli artisti che per gli addetti ai lavori.

Il patrimonio mozzafiato di Amadeus

Continuando a parlare della scorsa edizione, anche la moglie di Amadeus ha dato il suo contributo conducendo il “Primafestival” insieme a Giovanni Vernia ed a Valeria Graci. La coppia composta dal noto presentatore di Ravenna e da Giovanna Civitillo è senza dubbio una delle più amate dal pubblico italiano per via del grande affiatamento che c’è tra i due.

“È una gran secchiona. Impara velocemente ma ha ancora l’ansia di voler dimostrare quello che sa fare, pertanto studia, studia, studia. Io invece improvviso, ‘arronzo’ come dice lei… Nel lavoro sono tranquillo, ho imparato che non succede nulla se uno sbaglia. Noi ci compensiamo anche in questo”, ha affermato Amadeus in riferimento alla sua consorte durante un’intervista concessa in esclusiva al settimanale “Oggi” la scorsa estate.

Lo showman nella medesima intervista ha rivelato che sta vivendo un momento fantastico, sia dal punto di vista personale che, ovviamente, professionale. Di conseguenza è facilmente ipotizzabile che i suoi guadagni siano alquanto elevati, anche se non si conoscono le effettive cifre reali.

Stando a quanto riportato sul sito “contocorrenteonline.it”, soltanto per il suo primo Festival di Sanremo avrebbe percepito un cachet che si aggira sui 600 mila euro. La somma appena citata sembrerebbe essere aumentata nelle edizioni successive, arrivando a sfiorare addirittura il milione di euro.