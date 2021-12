“Amici”, spunta la data di inizio del serale: ecco quando comincerà | L’indiscrezione

Proprio nelle ultime ore è uscita un’indiscrezione secondo la quale sarebbe stata individuata la data di inizio del serale di “Amici”

Uno degli appuntamenti più attesi del weekend targato Mediaset è quello con “Amici di Maria De Filippi”, talent show che si sta avvicinando sempre di più a quella che è la fase più interessante ed avvincente, vale a dire l’attesissimo serale.

Per il momento tuttavia le riprese sono ferme come di consueto per la tradizionale pausa dedicata alle festività natalizie. Purtroppo quest’anno molte famiglie italiane (e non solo) non stanno trascorrendo un Natale sereno e gioioso come invece chiunque si sarebbe augurato, a causa di una pandemia di Covid 19 che è tornata a terrorizzare gran parte d’Europa.

Così come lo stop è arrivato per “Amici”, anche diversi altri programmi hanno subito l’interruzione per il medesimo motivo. La programmazione Mediaset è stata infatti modificata per dare spazio a film e cartoni animati in occasione delle feste. Per questa ragione nemmeno “Uomini e Donne” andrà in onda fino all’anno nuovo, mentre per quel che riguarda il “GfVip” è saltato sia l’appuntamento di venerdì 24 dicembre che quello in programma per venerdì prossimo.

Ecco quando inizierà il serale di “Amici 21”

Fino a questo momento uno degli allievi che maggiormente ha dato dimostrazione del suo talento è proprio LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio infatti, ha già ottenuto il suo primo disco d’oro grazie alle diverse migliaia di copie vendute. Mentre per lui le cose procedono per il meglio, altri studenti se la stanno vedendo brutta.

Una di questi è Cosmary, la quale ha ancora la maglia sospesa a seguito della decisione della sua insegnante Alessandra Celentano. Anche Nicol e Rea non stanno vivendo uno dei periodi migliori, dato che nell’ultima puntata hanno subito un pesante rimprovero da parte di Rudy Zerbi che, come se non bastasse, le ha minacciate di venir rimpiazzate.

La notizia che tutti i telespettatori attendevano invece è arrivata proprio in queste ore. Stando a quanto riportato dalla pagina di Instagram chiamata “UominiedonneClassicoeOver” infatti, il serale della ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” dovrebbe iniziare nella data del prossimo 19 marzo. Per adesso questa indiscrezione non ha ricevuto conferme da parte della redazione del talent show, tuttavia potrebbe rivelarsi corretta considerando che per quel periodo sarà terminato anche il GfVip, pertanto ci sarebbe lo spazio necessario per un appuntamento così importante.