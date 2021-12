Christian Vieri, la moglie parla della malattia dell’ex calciatore: “Mi auguro solo che…”

Costanza Caracciolo ha pubblicato sui social network un aggiornamento circa le condizioni di suo marito che è stato colpito dal Covid

Come tutti gli appassionati di calcio sanno bene, Vieri è stato uno degli attaccanti italiani più forti ed iconici del periodo che va tra gli anni novanta e l’inizio dei duemila. All’epoca infatti, a suon di goal si è guadagnato l’appellativo di “bomber”, soprannome con cui ancora tutt’oggi viene chiamato dai tanti amici che si è fatto sui campi da gioco.

Nel 2009 Bobo ha appeso gli scarpini al chiodo, dopo aver lasciato un ricordo indelebile nelle menti dei tifosi che lo hanno sostenuto durante la sua straordinaria carriera sportiva. Circa dieci anni più tardi invece, l’ex calciatore è convolato a nozze con Costanza Caracciolo, showgirl e conduttrice italiana che è salita alla ribalta nel mondo dello spettacolo quando ha ricoperto il ruolo di “velina” all’interno di “Striscia la notizia” in coppia con la bellissima Federica Nargi.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Bobo Vieri vittima del Covid: ecco le parole di Costanza Caracciolo

Ad annunciare il contagio di Vieri è stata proprio sua moglie, dalla quale ha avuto finora due figlie, Stella ed Isabel. L’ex velina ha comunicato la notizia ai suoi followers di Instagram tramite un lungo post inserito al fianco di un fermoimmagine dove vediamo immortalata lei con le due bambine vicino all’albero di Natale.

“In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… Purtroppo il nostro Christian Vieri si è beccato il virus… pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte”, ha affermato la Caracciolo manifestando tutto il suo disappunto nel dover trascorrere le festività lontana dal suo uomo, così come è capitato a tante altre famiglie italiane.

In seguito la showgirl trentunenne ha confessato ai suoi seguaci quella che è la sua più grande speranza del momento: “Mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!”, questo il messaggio di Costanza che ha ricevuto il pieno appoggio dei tanti fans che hanno costellato il post di messaggi e di reazioni.