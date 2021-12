Corrado Tedeschi, dal successo televisivo alla lotta contro il cancro: ecco oggi come sta

Corrado Tedeschi è uno dei conduttori televisivi più popolari d’Italia, in particolar modo durante gli anni ottanta e novanta

Nato a Livorno nel 1952, Tedeschi ha esordito come conduttore radiofonico, prima di essere assunto dalla Rai verso la prima metà degli anni ottanta. Il suo debutto è arrivato grazie alla vittoria di un concorso indetto dalla stessa azienda televisiva statale, all’interno del quale venivano ricercati dei nuovi volti da lanciare sul piccolo schermo.

Dopo un primo programma targato Rai intitolato “Musica d’estate”, Corrado si è trasferito in Mediaset, dove vi è rimasto per buona parte della sua brillante carriera. Tra le tante trasmissioni di successo a cui ha partecipato ricordiamo “Doppio slalom”, “Il gioco delle coppie”, “Studio Sport”, “Forum” e tante altre ancora.

Verso l’inizio degli anni duemila invece, lo showman è tornato nuovamente in Rai, lavorando in alcuni format come per esempio “Cominciamo bene estate” e “Sabato e domenica e…”.

Corrado Tedeschi e la battaglia contro il tumore

Nel 1997 il sessantanovenne toscano ha iniziato a cimentarsi anche come attore, prendendo parte alle riprese della miniserie televisiva intitolata “I misteri di Cascina Vianello”. Con il passare del tempo Corrado ha continuato a dedicarsi alla recitazione, tanto che negli ultimi anni ha partecipato a diverse serie tra cui alcune molto seguite dal pubblico italiano.

Per quel che concerne la sua vita privata invece, il presentatore è padre di due figli arrivati da altrettante donne differenti. Il primogenito si chiama Jacopo ed è nato nel 1982, mentre la seconda, Camilla, è venuta al mondo molti anni dopo rispetto al fratellastro, ovvero nel 1996. Purtroppo tuttavia, nemmeno la vita di Tedeschi è stata caratterizzata soltanto da gioie. La sua tranquillità infatti è venuta a mancare alcuni anni fa, quando gli venne diagnosticato un tumore al colon.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Vieni da me”, programma condotto all’epoca da Caterina Balivo, il sessantanovenne ha affrontato proprio il tema del cancro: “Con la malattia rimetti le cose nella giusta classifica. Quando finisci il percorso dici che non ti arrabbierai più per le sciocchezze, ma non è così nel senso che ti arrabbi, ma con maggiore consapevolezza e oggi amo ancora di più le persone che già amavo perché mi tengono attaccato alla vita”. Come deducibile anche dalle sue parole, la brutta malattia è ormai acqua passata, con Corrado che al giorno d’oggi è ancora più attivo che mai sia in tv che sul set.