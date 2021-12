Giulia Stabile e Sangiovanni hanno preso una decisione: la notizia che lascia i fan esterrefatti

I due protagonisti della passata edizione di “Amici di Maria De Filippi” sembrano essere pronti a fare un passo davvero importante

Senza alcuna ombra di dubbio Sangiovanni e Giulia sono stati gli assoluti protagonisti della scorsa stagione del celebre talent show guidato da Maria, ma non soltanto per le doti tecniche che hanno dimostrato durante la loro permanenza nella scuola nei rispettivi settori, bensì anche per la relazione sentimentale che si è venuta a creare.

Con il passare dei mesi infatti, i due si sono avvicinati sempre di più fino a quando il loro rapporto si è trasformato in qualcosa di molto più intenso rispetto ad una semplice amicizia. A distanza di quasi un anno il loro amore si è rafforzato ulteriormente, al punto che secondo alcune indiscrezioni sembrano essere in procinto di prendere una decisione cruciale.

Nonostante la vittoria sia spettata alla ballerina nata nella nostra capitale, il giovane cantante sta comunque riscuotendo un successo pazzesco, come testimoniato anche qualche mese fa dal caloroso abbraccio che ha ricevuto dal pubblico in occasione della sua esibizione sul palco di “Battiti Live”, spettacolo musicale estivo realizzato da Radio Norba sotto la direzione di Alan Palmieri.

Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più innamorati

Mentre Sangiovanni continua a spopolare con i suoi brani di successo, la Stabile quest’anno ha partecipato alle riprese di “Tu si que vales”, programma condotto da Belen Rodriguez in onda su Canale 5. Allo stesso tempo la sempre sorridente diciannovenne è entrata a far parte del cast di “Amici di Maria De Filippi”, tornando pertanto a lavorare al fianco della famosa presentatrice italiana che l’ha lanciata sul piccolo schermo.

Anche se la coppia è legata da un grande sentimento, i due ancora oggi vivono a chilometri di distanza. Mentre lei come già accennato si trova a Roma, l’artista vive con la sua famiglia a Vicenza. Proprio per questa ragione, Giulia e Sangiovanni avrebbero preso una decisione che potrebbe sancire ulteriormente la loro bella relazione amorosa.

Come abbiamo avuto modo di vedere da alcuni scatti pubblicati dalla rivista “Gente” infatti, la coppia è stata avvistata per le vie della Capitale durante una loro passeggiata romantica. Sempre sulle pagine dell’appena citato settimanale viene riportata la loro intenzione di cercare una casa, in modo tale da provare a costruire insieme un futuro raggiante.