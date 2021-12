“È stato colpito da un fucile”: l’annuncio drammatico di Carolyn Smith

Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, ha rivelato un evento drammatico che l’ha totalmente sconvolta. Ecco di che si tratta

La recente edizione di “Ballando con le stelle” si è conclusa con la vittoria del duo composto da Arisa e da Vito Coppola. La nota cantante ed il ballerino professionista tuttavia, in questi giorni stanno dando modo di parlare di loro per via di una crescente sintonia al di fuori della pista da ballo, evidenziando un reciproco interesse nel proseguire un bel rapporto iniziato all’interno del talent show di Rai 1.

Anche la stessa Carolyn, durante le riprese del format, ha notato uno spiccato feeling tra i due, nonostante abbia comunque constatato i netti progressi messi in mostra dall’artista per quel che concerne la danza, motivo per cui con il suo giudizio ha contribuito al successo finale di quest’ultima.

Con ogni probabilità la Smith è la massima esperta di ballo all’interno del cast del programma condotto da Milly Carlucci. Proprio per questo motivo si è fortemente scontrata con Selvaggia Lucarelli nel corso di uno degli ultimi appuntamenti, in quanto la giornalista si è permessa di criticare il giudizio della celebre coreografa britannica.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

L’improvviso dramma che ha colpito Carolyn Smith

Se qualche settimana fa ha espresso tutto il suo disappunto per il diverbio con la Lucarelli, recentissimamente la Smith è stata vittima di un episodio che gli ha destato molta più rabbia e sdegno. Come raccontato dalla stessa sulle sue pagine social infatti, il suo amato cagnolino è stato colpito da un proiettile di un’arma da fuoco.

Vedendo Mike (il nome del suo animale) zoppicare, l’ex ballerina ha deciso di farlo portare dal veterinario per sottoporlo ad una visita: “Ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato”. Successivamente invece, Carolyn ha condiviso con i suoi seguaci la ricostruzione del triste episodio.

“Mike è il cane più buono del mondo, è stato colpito da un fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre, la stessa arma con cui hanno sparato anche ai cani di mio cognato”, ha affermato la coreografa, per poi lanciarsi all’attacco del colpevole di un gesto tanto riprovevole. La Smith ha infatti intimato a colui che ha sparato di stare molto attento perché lei ha messo in atto alcune indagini per scoprire la sua identità, confessando al tempo stesso di avere già una mezza idea a riguardo.