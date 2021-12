Festival di Sanremo, salta la presenza di Alessia Marcuzzi: ecco chi ci sarà al suo posto | L’indiscrezione

Alessia Marcuzzi non sarà presente in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire le ultime indiscrezioni

Il percorso che man mano ci sta portando verso la nuova edizione del Festival della canzone italiana sta diventando sempre più breve. Ormai infatti manca poco più di un mese all’inizio della kermesse canora tanto attesa dal pubblico italiano. Anche quest’anno ci saranno diverse novità, a partire dalla rimozione della categoria dedicata ai giovani artisti.

La scelta è stata fatta da Amadeus in persona, il quale ha notato lo scarso interesse che la suddetta categoria riservata alle nuove proposte suscita nei confronti del pubblico da casa. Pertanto ne deriva che tutti i cantanti in gara saranno considerati big, ossia potenziali vincitori della manifestazione stessa.

Nella passata stagione ricordiamo tutti lo strepitoso successo dei Maneskin, che a partire da quella vittoria si sono fregiati di un’ascesa impressionante. Ormai infatti, la band composta da giovani artisti romani ha raggiunto una popolarità a livello mondiale, anche grazie ad alcuni loro brani cantanti in lingua inglese.

Festival 2022, ecco le recenti indiscrezioni

Se quello relativo a Fiorello è per ora il più grande mistero, il medesimo discorso potrebbe farsi sui tanti personaggi le cui presenze sono ancora incerte. Nella giornata di ieri però, grazie a quanto riportato da Dagospia, siamo riusciti a fare un po’ di chiarezza in più.

Il primo nome scartato è stato proprio quello di Alessia Marcuzzi che, a quanto pare, non avrebbe intavolato nessun tipo di trattativa. La stessa sorte è toccata anche ad altre due note showgirl italiane, le quali si chiamano Elisa Isoardi ed Elettra Lamborghini.

A differenza delle bellissime donne fin qui citate, uno dei nomi che potrebbero essere presto confermati è invece quello di Tommaso Paradiso, ex frontman dei “Thegiornalisti”. Egli tuttavia, inizialmente sembrava dovesse svolgere il lavoro del co-conduttore mentre adesso per lui si prospetta un qualche altro tipo di incarico seppur non meglio specificato: “La sua presenza sarebbe prevista, ma in un ruolo differente”, le parole riportate su Dagospia.

Un altro nome che potrebbe benissimo affiancare Amadeus, con il benestare della maggior parte delle donne, corrisponde a quello di Can Yaman, il noto attore turco che ha spopolato nel Bel Paese sia per il suo talento cinematografico ma senz’altro anche per il suo fascino con cui ha conquistato i cuori di diverse telespettatrici.