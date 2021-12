Silvia Toffanin, avete mai visto dove abita insieme a Pier Silvio? Una casa da film

La conduttrice di “Verissimo” vive in una villa da sogno insieme al suo compagno Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo insieme qualche dettaglio

Silvia si è fatta apprezzare fin dai suoi esordi televisivi per via della sua bravura che la rende un vero e proprio esempio da seguire per chi sogna di intraprendere il suo percorso lavorativo. Oltre all’evidente talento professionale, la presentatrice veneta possiede delle grandi doti umane con cui riesce ad entrare in empatia insieme ai tanti ospiti che, di settimana in settimana, invita all’interno del suo programma.

Un’altra caratteristica che viene molto gradita è senza dubbio la sua riservatezza. La Toffanin infatti, nonostante sia uno dei volti più iconici delle reti Mediaset, si è sempre distinta per essere un personaggio che non ama stare al centro dell’attenzione, a differenza della maggior parte di coloro che operano sul piccolo schermo.

Sia lei che Pier Silvio non amano parlare delle loro vite private, piuttosto sono entrambi persone che preferiscono far parlare i fatti al posto delle parole. La coppia sta insieme da molti anni ormai, durante i quali hanno messo al mondo due bambini che sono la cosa che per loro conta di più al mondo.

Ecco dove vivono Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Anche se per il momento non hanno ancora preso la decisione di convolare a nozze, a dispetto delle continue indiscrezioni in merito, Berlusconi Jr e la Toffanin vivono felicemente insieme ai loro bambini in una casa lontana dalle luci dei riflettori.

La loro abitazione si trova a Portofino, un comune della riviera ligure situato a sud di Genova. Dalla distanza la dimora ha l’aspetto di un castello per via della sua struttura massiccia, con la presenza di un bellissimo affaccio sul mare. Direttamente dalla terrazza infatti, è possibile ammirare un panorama che definire mozzafiato sarebbe quasi riduttivo.

Sulla riva invece c’è un piccolo attracco per la barca, fruibile attraverso una lunga scalinata che è collegata alla stessa abitazione. Come possiamo vedere anche dalla foto, tutto intorno alla villa c’è una folta presenza di piante e di arbusti, i quali danno un ulteriore aggiunta di fascino ad una casa da sogno sotto tutti i punti di vista.