Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: pesanti insulti al suo indirizzo

La Marini è esplosa in pianto a seguito di un acceso diverbio con un’altra concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco cos’è successo

Torna a regnare il clima di tensione all’interno della casa rossa di Cinecittà, dove fino a qualche giorno fa si respirava un’apparente leggerezza, rovinata dalle recenti discussioni che ci sono state. Al contrario di ciò che in molti potevano pensare, Valeria si è trovata bene con quasi tutti gli inquilini, regalando a loro ed al pubblico momenti di ilarità e di armonia.

Purtroppo però, a rovinare la serenità della celebre showgirl nata a Roma ci ha pensato una concorrente che, così come lei, è subentrata a gioco in corso. Sono diversi in realtà i “vipponi” che Alfonso Signorini ha inserito in gara, alcuni dei quali stanno appunto stravolgendo gli equilibri che si erano venuti a creare fin qui.

Tuttavia il loro ingresso è stato necessario per pareggiare i conti con i personaggi che invece hanno deciso di abbandonare la casa, come ad esempio Aldo Montano oppure anche lo stesso Alex Belli. Proprio questi ultimi due sono stati protagonisti di un percorso interessante, durante il quale in un primo momento sono sembrati molto affiatati e coesi, mentre in seguito sono arrivati allo scontro frontale in cui se ne sono dette di tutti i colori.

Valeria Marini perde la pazienza e scoppia in lacrime

Meno di ventiquattro ore fa, nella casa del Grande Fratello Vip è esplosa l’ennesima litigata. Questa volta le due protagoniste sono entrambi donne, vale a dire Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo.

A dirla tutta, l’origine dello scontro ha dei motivi piuttosto futili. Più che altro infatti, si potrebbe quasi parlare di una netta divergenza caratteriale, dato che tutte e due non sembrano proprio sopportare l’altra. Purtroppo però, anche se si tratta di questioni banali, Valeria e Nathalie sono arrivate ad un’accesa lite che è sfociata in parole grosse ed insulti pesanti.

Incuranti che gli altri concorrenti stessero assistendo alla scena, le due donne si sono esibite in un duello verbale. Il punto di non ritorno è stato quando la Caldonazzo ha dato della “pazza ed esaurita mentale” alla Marini, la quale per la tanta rabbia è scoppiata in lacrime. Valeria in seguito è stata consolata da altri coinquilini, ai quali ha fatto notare di non aver discusso mai con nessuno fino all’arrivo di Nathalie.