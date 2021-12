Can Yaman costretto alla ‘fuga’: il motivo è da non credere

L’ex compagno di Diletta Leotta sarebbe in procinto di lasciare la sua casa nella capitale. Andiamo a scoprire insieme la ragione

Dopo un’infanzia travagliata, segnata anche dalle difficoltà economiche della sua famiglia, Can si è distinto negli studi, i quali si sono conclusi con la sua laurea nella facoltà di Giurisprudenza conseguita nel 2012. Proprio nello stesso anno ha cominciato ad avvicinarsi al mondo del cinema, spinto da una grande passione che già coltivava da qualche tempo.

Il debutto assoluto sul set è arrivato nel 2014, quando ha preso parte alle riprese di una serie tv turca. Successivamente ha riscosso un enorme successo grazie alla sua interpretazione di “Ferit Aslan” all’interno della serie intitolata “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. Nella stagione seguente ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda recitando una parte di rilievo in “Daydreamer – Le ali del sogno”.

L’affascinante trentaduenne è diventato rapidamente un sex symbol, con una folta schiera di fans che farebbero carte false per poterlo incontrare dal vivo, come testimoniato dalle centinaia di commenti che ricevono le foto da lui pubblicate sui social network. Anche per questo motivo è finito spesso al centro delle cronache rosa, in particolar modo durante il periodo della sua relazione amorosa con Diletta Leotta, nota presentatrice televisiva di DAZN.

Can Yaman cambia casa: ecco l’indiscrezione

Recentemente Yaman ha pubblicato la sua autobiografia, la quale si intitola “Sembra strano anche a me”. Per l’occasione ha accettato di effettuare un’intervista esclusiva con “Tv Sorrisi e Canzoni”, sulle cui pagine sono riportate le parole del noto interprete turco.

Can ha spiegato che la sua opera parla del percorso che ha intrapreso prima di raggiungere il successo: “Nel libro racconto tutto quello che mi è successo prima di diventare attore. I miei genitori, la mia infanzia, quello che ho vissuto e che mi ha portato a diventare la persona che sono adesso”.

Al giorno d’oggi tuttavia, il successo che lo ha travolto improvvisamente rischia di trasformarsi in un vero e proprio problema. Stando a quanto affermato dall’esperto di gossip italiano Alessandro Rosica infatti, Yaman si sarebbe stancato dei tanti fans che quotidianamente si recano nei pressi della sua casa romana.

Proprio per questo motivo, secondo l’esperto di gossip la star del cinema sarebbe pronta a ‘fuggire’ dal suo appartamento, tanto che già si è attivato per cercare un’altra casa sempre nel centro della capitale, però in una zona più discreta e lontana dal caos rispetto a quella in cui vive attualmente.