GfVip, incidente per Giucas Casella: il concorrente immediatamente soccorso

Momenti di paura durante la diretta del Grande Fratello Vip, dove Giucas Casella è stato protagonista di uno sfortunato incidente

L’ultima puntata di questo 2021 è andata in onda lunedì 27 dicembre, sempre sulle frequenze di Canale 5. Adesso dunque i telespettatori dovranno attendere fino all’anno nuovo per rivedere la prossima puntata della sesta edizione del GfVip, che con ogni probabilità sarà caratterizzata dall’ingresso di almeno un altro “vippone”.

Uno dei nomi più accreditati come possibile nuovo concorrente è quello di Delia Duran, la moglie di Alex Belli che in questi mesi è già entrata un paio di volte nella casa per confrontarsi faccia a faccia con suo marito. Mentre quest’ultimo è uscito da un paio di settimane, la sua donna sembra essere in procinto di fare il percorso inverso, con il pubblico da casa che sogna di assistere ad uno scontro tra lei e Soleil Sorge.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” infatti, è stata molto vicina all’attore di “CentoVetrine”, destando una certa gelosia da parte di Delia. Se la consorte di Belli dovesse accedere dalla famosa porta rossa quindi, siamo certi che ne vedremo delle belle, con Alfonso Signorini pronto ad affrontare nuove ed intriganti dinamiche.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Giucas Casella vittima di un incidente

Il celebre illusionista nato in un comune della città metropolitana di Palermo, finora è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua simpatia ed il suo entusiasmo è in grado di accendere gli animi di tutti i suoi inquilini, così come quelli del pubblico da casa che si gode i vari siparietti messi in scena da Giucas.

In virtù della sua autoironia, Signorini si è divertito a fare alcuni scherzi al povero Casella che comunque è stato volentieri al gioco. Dopo le burle delle settimane passate però, questa volta Alfonso ha voluto fare un regalo al concorrente in occasione del Natale. Come i suoi fans sanno bene, l’illusionista è estremamente innamorato della sua cagnolina Nina, la quale gli è stata fatta riabbracciare grazie all’iniziativa del padrone di casa del reality show.

Purtroppo però, preso dall’entusiasmo e dalla gioia, Giucas durante la corsa sulla passerella per raggiungere l’animale è scivolato cadendo rovinosamente sul suolo. Per fortuna accanto a lui c’erano alcuni altri concorrenti che, vista la scena, sono corsi immediatamente a prestare soccorso all’illusionista. Ringraziando il cielo quest’ultimo non ha riportato alcun danno, ma soltanto un piccolo spavento per l’improvviso impatto con il terreno.