Morgan, dopo “Ballando con le stelle” resta in Rai: ecco dove potremmo vederlo

Secondo alcune indiscrezioni, Morgan potrebbe continuare a lavorare in Rai dopo la sua esperienza a “Ballando con le stelle”

L’eccentrico artista milanese è stato uno dei ballerini in gara dell’edizione conclusasi da poco del seguitissimo talent show guidato da Milly Carlucci. Ad insegnare i principali passi di danza al cantautore ci ha pensato l’esperta Alessandra Tripoli, insieme alla quale è sembrato trovarsi molto a suo agio ed in sintonia, nonostante qualche piccolo diverbio iniziale.

Come sappiamo bene infatti, Morgan si è da sempre distinto per essere un personaggio fuori dalle righe, rendendosi spesso protagonista di accese litigate in tv. Una delle più recenti è stata senza dubbio quella con Selvaggia Lucarelli, nota giornalista italiana che lavora come giudice di “Ballando con le stelle”.

L’ex frontman dei Bluvertigo si è lamentato del giudizio espresso da Selvaggia, mossa che di fatto ha scatenato una discussione che poi è proseguita anche al di fuori del programma, sfociando infine addirittura in una battaglia sui social network.

Morgan, nel suo futuro c’è ancora la Rai

Nonostante sia conosciuto per essere capace di generare spesso polemiche, come ad esempio quella famosa con Bugo in occasione del Festival di Sanremo del 2020, in questo caso Morgan ha mostrato grande sportività facendo i complimenti per la vittoria del talent show alla coppia composta dalla sua collega Arisa e dal ballerino professionista Vito Coppola.

Di recente invece, il cantante lombardo è stato invitato da Serena Bortone all’interno del suo programma intitolato “Oggi è un altro giorno”, anch’esso trasmesso sulle frequenze delle reti Rai. Durante il corso della chiacchierata insieme alla padrona di casa, quest’ultima ha espresso il suo piacere nell’avere come ospite Morgan, al punto da offrirgli la possibilità di tornare quando desidera: “Noi ti amiamo follemente Morgan per la tua potenza divulgativa ecc, per cui spero che ci verrai a trovare con l’anno nuovo”.

In un secondo momento la Bortone ha insistito ancora nel tentativo di convincere l’artista, cercando comunque di non mettergli troppa pressione: “Vieni con la frequenza che vuoi perché con troppi impegni si agita il ragazzo. Tu stai qui e quando vuoi entri e vieni e parliamo di musica”. A quel punto il quarantanovenne ha eluso la domanda della presentatrice, anche se questa proposta potrebbe essere allettante per un amante della musica come lui, motivo per cui si è palesata l’ipotesi che Morgan nel prossimo futuro possa prendere parte al format trasmesso dai canali Rai in pianta stabile.