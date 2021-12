Ve la ricordate Aida Nizar, concorrente del Grande Fratello 15? Ecco che fine ha fatto

Aida Nizar ha preso parte alla quindicesima edizione del Grande Fratello. A distanza di alcuni anni, scopriamo insieme com’è diventata

Un personaggio come Aida è uno di quelli che lascia il segno, in virtù di una personalità completamente fuori dagli schemi. Esuberante ai massimi livelli, la quarantaseienne nata in Spagna si è distinta anche nella tv italiana, soprattutto grazie alla sua partecipazione alla quindicesima edizione del Grande Fratello.

Senza alcun dubbio quella a cui ha preso parte la Nizar verrà ricordata per essere stata l’edizione più breve della storia, essendo durata appena quarantanove giorni. La vittoria finale se l’è messa in tasca Alberto Mezzetti, arrivato davanti rispettivamente ad Alessia Prete e a Matteo Gentili, mentre Aida è stata eliminata dopo appena tre settimane dall’inizio delle riprese.

Anche se è rimasta nella casa per pochi giorni, fin dal suo ingresso si è fatta immediatamente notare. Dopo poche ore di permanenza infatti, Aida si è resa protagonista di un accesissimo scontro con Baye Dame, il quale ha insultato la donna con parole davvero pesanti. Fu proprio a causa di questo grave episodio che il concorrente venne squalificato dal gioco, dato che gli autori del format ritennero inaccettabili determinati epiteti da lui pronunciati.

Aida Nizar, ecco cosa ha fatto dopo il Grande Fratello

Nel corso della sua carriera televisiva, la Nizar ha partecipato anche ad alcuni altri reality show stranieri. Il primo risale al 2003, quando è entrata nel cast del Gran Hermano 5. Successivamente è partita in direzione Honduras per prendere parte alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Quest’ultima non verrà ricordata come un’esperienza memorabile, visto che è stata squalificata dal gioco a seguito di uno scontro con il presentatore del format stesso.

Dopo il Grande Fratello 15 tuttavia, Aida ha continuato per un periodo a frequentare i principali salotti televisivi italiani, come ad esempio quello di Barbara D’Urso. Ad ulteriore testimonianza del suo carattere pressoché ingestibile, l’iberica è riuscita a litigare anche con Carmelita, la quale è stata accusata di essere una bugiarda per non aver mantenuto determinate promesse.

Al giorno d’oggi invece, è possibile seguire l’ex gieffina attraverso la sua pagina di Instagram, dove pubblica con costanza dei nuovi contenuti da condividere con i suoi numerosissimi fans. Curiosando tra le foto ed i video caricati sui suoi canali social ci accorgiamo subito che il suo aspetto è rimasto invariato, così come la sua personalità sempre frizzante ed esplosiva.