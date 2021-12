Avete mai visto Christian, il fratello delle principesse Selassié? È stato insieme ad un personaggio famoso

Jessica, Lucrezia e Clarissa hanno un fratello che si chiama Christian. Quest’ultimo in passato sarebbe stato con un volto noto della tv

Senza dubbio le tre sorelle Selassié hanno sfruttato bene questa straordinaria occasione del Grande Fratello Vip, al quale inizialmente hanno preso parte come un unico concorrente in gara. I loro nomi infatti, fino a prima del loro ingresso nella casa più spiata d’Italia erano pressoché ignoti al grande pubblico.

Adesso invece, soprattutto grazie ad Alfonso Signorini che le ha fortemente volute, le principesse possono affermare di essere piuttosto conosciute. Spesso e volentieri il Gf viene definito proprio come un palcoscenico, in quanto regala a chi vi partecipa un’opportunità unica per provare a sfondare nel mondo dello show business.

Dopo un paio di mesi di gioco circa, le tre sorelle sono state divise, vale a dire che ora possono essere nominate, ed eventualmente eliminate, singolarmente e non più come un unico partecipante. Qualche settimana fa infatti, ad abbandonare per sempre la casa è stata Clarissa, la quale sta seguendo tutti gli appuntamenti del reality show direttamente dallo studio televisivo in cui il presentatore dirige le puntate serali.

Ecco chi è Christian Selassié

In merito alle due sorelle rimaste in gara, c’è da dire che hanno seguito due cammini completamente differenti. Mentre Lulù ha subito trovato un partner in Manuel Bortuzzo infatti, Jessica di recente ha espresso tutto il suo dispiacere perché sembra che nessuno la prenda in considerazione.

Nonostante loro fratello Christian invece è una persona molto più riservata, durante l’ultimo appuntamento trasmesso fin qui egli è andato a trovarle fisicamente. Ovviamente le ha detto che lui e tutta la famiglia fanno il tifo per loro e che le seguono costantemente da casa: “Siamo tutti felicissimi di vedervi a casa, io, mamma e anche Clari. Però per favore rimanete nella casa il più possibile, così state più tranquille”.

Tempo fa, per la precisione nel 2018, il nome del fratello maggiore delle Selassié è salito alla ribalta sulle riviste di cronache rosa, a causa di una presunta relazione con Giovanni Ciacci, noto costumista e stylist italiano. Un paio di anni più tardi tuttavia, quest’ultimo ha smentito le sue stesse parole, affermando che all’epoca faceva riferimento ad un altro principe e non a Christian, che comunque ha avuto modo di conoscere personalmente come dimostrato dalla foto fianco a fianco pubblicata sui social.