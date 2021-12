Francesca Chillemi è in crisi con il compagno: tutta colpa di un attore famoso | L’indiscrezione

Francesca Chillemi ed il suo compagno stanno affrontando una crisi che potrebbe essere collegata ad un volto noto della tv

La bellissima ex modella nata nei pressi di Messina ha esordito nel mondo dello spettacolo col botto nel 2003, quando ha trionfato in occasione del celebre concorso di bellezza di “Miss Italia”. All’epoca della sua incoronazione, avvenuta per mano di Claudia Cardinale, la Chillemi aveva appena compiuto la maggiore età.

Il prestigioso successo l’ha spinta a seguire il percorso che lei ha da sempre sognato, ovvero quello che l’ha portata ad essere un’attrice di livello. Nel 2004 ha preso parte ad un paio di episodi della nota serie televisiva “Un medico in famiglia”, mentre a partire dal 2007 ha recitato un ruolo all’interno di “Carabinieri”.

Un paio di stagioni seguenti ha debuttato anche sul grande schermo, partecipando alle riprese della pellicola intitolata “Cado dalle nubi” al fianco di Checco Zalone, diretta dal regista e sceneggiatore italiano Gennaro Nunziante.

La vita privata di Francesca Chillemi

Al giorno d’oggi Francesca è un’interprete e un personaggio televisivo di successo, tanto che anche quest’anno è stata impegnata in diversi progetti. Innanzitutto ha preso parte ad un paio di film intitolati rispettivamente “Una relazione” e “Anima bella”. Inoltre nel mese di gennaio ha partecipato alla trasmissione di Beppe Fiorello “Penso che un sogno così”, andata in onda sulle frequenze dei canali Rai.

Mentre per quel che riguarda la sfera professionale la Chillemi sta passando un momento d’oro, non si può dire lo stesso in merito alla sua vita privata. La sua relazione con lo stilista e imprenditore veneto Stefano Rosso infatti sembra sull’orlo di una crisi. I due stanno insieme da diversi anni, mentre nel 2016 hanno coronato il loro amore mettendo al mondo una bambina che si chiama Raina. Qualche settimana tuttavia, fa è circolata prepotentemente una voce di corridoio secondo la quale l’ex Miss Italia si sarebbe resa autrice di un flirt con Can Yaman, famoso attore nato nella capitale turca.

Quest’ultimo, dopo la fine della storia con Diletta Leotta, si sarebbe fatto avanti con Francesca, indiscrezione rilanciata recentemente dal settimanale “Nuovo”. Secondo la ricostruzione dell’appena citata rivista, il compagno attuale della trentaseienne sarebbe indispettito per questo presunto flirt, tanto che si è palesata la possibilità di una separazione. Per il momento dunque, come già detto, si tratta soltanto di indiscrezioni che nei prossimi giorni potrebbero venire smentite oppure confermate dai diretti interessati.