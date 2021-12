Max Giusti, la malattia che l’ha allontanato dalla famiglia: ecco le condizioni del conduttore

Max Giusti è stato colpito dal virus che lo ha costretto a trascorrere queste giornate festive a distanza dalla sua famiglia. Ecco come sta

Così come decine e decine di migliaia di italiani al giorno, anche il noto presentatore televisivo è rimasto vittima del Covid 19. Purtroppo al momento la situazione non fa ben sperare per il prossimo futuro del nostro Paese, che soltanto nella giornata di ieri ha fatto registrare oltre centoventisette mila nuovi casi di contagi.

Certe cifre non sono state così elevate nemmeno l’anno scorso, quando si è toccato il picco di contagi in Italia. Tuttavia, ringraziando il cielo, il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva è sensibilmente inferiore, ragione per cui non ci troviamo in lockdown generale come è accaduto invece durante l’inverno passato.

A comunicare la comparsa della malattia ai suoi followers è stato Max stesso che, mediante la piattaforma social di Instagram, ha condiviso un messaggio in cui ha descritto il delicato momento che sta attraversando, senza poter contare purtroppo sul supporto dei suoi cari.

Ecco le condizioni di salute di Max Giusti

A partire da quest’anno il noto comico romano ha intrapreso una nuova avventura televisiva. Egli infatti, è sbarcato sulle frequenze di Tv 8, dove ha raccolto le redini di Enrico Papi alla conduzione di “Guess My Age – Indovina l’età”, format che nella scorsa stagione ha riscosso un grande successo.

Attualmente però, come già stavamo dicendo precedentemente, Giusti si trova in quarantena a causa del suo recente contagio: “Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro è stato dover stare lontano dalla mia famiglia, tutti contagiati dal Covid! Rientrare dal lavoro a Milano e non poterli abbracciare, non poterli aiutare tranne che per portargli la spesa, andare a chiacchierare un po’ con loro dovendo stare a distanza dietro un vetro, non potergli stare vicino come avrei voluto nei giorni delle feste di Natale, dover dormire a Roma in albergo… per me è stata molto difficile”.

Per fortuna tuttavia le sue condizioni di salute attuali non sono affatto preoccupanti anche se, nel proseguo del suo messaggio social, Max ha espresso tutto il suo grande rammarico: “So che è accaduto e che purtroppo sta accadendo a molte famiglie, il mio augurio è che presto nessuno debba più vivere queste sensazioni. Non voglio mai più stare separato dalla mia famiglia che è la cosa più importante che ho! Grato che tutto questo sia finito”.