Regina Elisabetta, l’assurdo regalo di Natale ricevuto da Meghan Markle: la reazione sconvolgente di sua Maestà

Un regalo di Natale di Meghan Markle all’indirizzo della regina ha scatenato una reazione inaspettata da parte di quest’ultima

Come ormai tutti coloro che seguono da vicino le questioni legate alla Royal Family sanno bene, al momento il nome di Meghan non viene visto di buon occhio a corte. Lei ed Harry infatti, hanno deciso da tempo di lasciare la casata dei Windsor e, di conseguenza, tutti i benefici che ne derivano.

Con il passare del tempo il rapporto tra la coppia di duchi ed il resto della famiglia si è andato man mano deteriorando. La goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso è stata senza dubbio la pesante denuncia della Markle. Recatasi da Oprah Winfrey infatti, nel corso dell’intervista da lei rilasciata ha accusato un componente della Royal Family di razzismo.

Nonostante siano passati già alcuni mesi dall’intervista scandalo, ancora adesso non ci è dato sapere con certezza se le parole della duchessa di Sussex corrispondano o meno a verità, ma sta di fatto che la controversa vicenda continua a far discutere parecchio.

Il regalo di Meghan Markle alla regina Elisabetta II

Quando era ancora semplicemente la fidanzata del principe Harry, ci fu un Natale in cui Meghan ha regalato un presente a sua Maestà che è passato alla storia. Correva l’anno 2017, quando la duchessa decise di donare ad Elisabetta II una specie di criceto giocattolo in grado di ballare e di cantare.

In molti potranno pensare che sia un regalo assurdo e completamente inadatto da porgere ad una regina, ma purtroppo per loro dovranno ricredersi. Il sovrano britannico infatti, con grande stupore di tutti, reagì con una risata fragorosa davanti a tale oggetto, esclamando con ironia che probabilmente sarebbe piaciuto molto anche ai suoi cani.

In realtà per la famiglia reale è una consuetudine quella di scambiarsi regali originali e strampalati durante le festività natalizie. La regina gradisce molto questo clima giocoso e leggero, motivo per cui ha stabilito che un momento del genere debba essere caratterizzato da un’atmosfera ilare. Purtroppo quest’anno non è stato affatto così, in quanto di ragioni per ridere ce ne sono state ben poche.

A causa della pandemia di Covid 19 infatti, Elisabetta ha trascorso il Natale vicino a pochissime persone, tra le quali suo figlio Carlo e la consorte Camilla, facendo inoltre a meno del tradizionale pranzo nel castello di Sandringham che di solito si svolge con la presenza di tutta la famiglia.