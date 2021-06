Centauro 59enne rimane gravemente ferito. Paura per l’uomo

Un centauro di 59 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un violento impatto. Sul posto è intervenuto il 118.

Tanta paura a Milano per un uomo di 59 anni che è rimasto coinvolto in un violento incidente contro un’auto. Il violento schianto è avvenuto questa mattina intorno alle 8.20, l’uomo presumibilmente si stava recando a lavoro.

Sul posto è intervenuto prontamente il 118 che ha prestato soccorso al motociclista.

Si schianta contro un’auto, motociclista in grave condizioni

Il motociclista 59enne, di cui non si conosco le generalità, è rimasto coinvolto nel violento impatto questa mattina intorno alle 8.20, il tutto è successo in viale Papiniano a Milano. L’uomo ha impattato contro un’auto, al momento è la polizia locale ad indagare sulla vicenda e a riscostruire l’incidente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato il primo soccorso al malcapitato (unico ferito), una volta stabilizzato è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Questa mattina c’era il traffico di punta, molte persone stavano andando a lavoro e la situazione è rimasta bloccata per diverso tempo. I rilievi sono stati realizzati dalla polizia locale e la dinamica deve essere ricostruita.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell’uomo 59enne, però al momento dello schianto erano critiche.

Purtroppo è stato un fine settimana tragico, sempre a Milano è morto sempre in moto anche un tassista, l’uomo ha lasciato quattro figli ed è stata realizzata una raccolta fondi per aiutare la famiglia in difficoltà.

E’ importante ricordare che bisogna tenere l’attenzione sempre alta, la prudenza non è mai troppa. Purtroppo gli incidenti si verificano di continuo, soprattutto nel periodo estivo dove le persone sono più propense ad uscire in motocicletta o bicicletta.

Vi invitiamo a prendere coscienza nel momento in cui vi mettete alla guida così da poter evitare una brutta giornata a voi ed al malcapitato di turno.