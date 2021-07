Aurora Ramazzotti, che sorpresa: “Non ve lo avevo detto”

Aurora Ramazzotti ha fatto una confessione ai suoi follower su Instagram in merito ad alcune voci che circolavano sul suo conto. Ecco cosa ha dichiarato

Aurora Ramazzotti, noto volto televisivo, è stata nelle scorse ore al centro di una polemica per una notizia che circolava su di lei. La celebre influencer si è sfogata sul suo profilo Instagram, lasciando senza parole i fan.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è uno dei personaggi dello spettacolo molto attivi sui social. Attraverso le sue Instagram stories, ama rendere partecipi i fan delle sue vicende personali.

La Ramazzotti è impegnata anche nel sociale: da tempo è portavoce del body positivity, grazie al quale è riuscita a superare le critiche degli haters subite per anni. L’influencer ha infatti confessato di aver sofferto per i tanti attacchi da parte dei propri followers su Instagram. Ed ha ammesso di aver utilizzato sui social tanti filtri per coprire le imperfezioni del corpo.

Aurora Ramazzotti: la confessione che gela i fan

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti è stata protagonista di una notizia che circolava sul web. La figlia di Michelle Hunziker ha voluto far chiarezza in merito alla fake news che girava sul suo conto.

In particolare, Aurora ha voluto smentire le voci su una sua presunta gravidanza. E lo ha fatto attraverso le Instagram stories, in cui sbotta e si sfoga per “cose mai uscite dalla mia bocca”.

La giovane influencer, dopo aver smentito di essere incinta, ha anche ironizzato sulla fake-news: “Farò una gravidanza segreta come Kylie Jenner”.

Nessun nipotino in arrivo, quindi, per il momento, per Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che, di recente, è apparsa commossa pensando a quando diventerà nonna. Ma dovrà ancora pazientare un pò, prima di poter vivere questo momento tanto atteso.