Carlo Conti l’ha tradita: il suo matrimonio distrutto

Carlo Conti ha dovuto fare i conti con un matrimonio praticamente distrutto per il conduttore televisivo: l’ha letteralmente tradita.

Carlo Conti nel corso degli anni ha dimostrato di essere tra i conduttori televisivi di maggiore esperienza. Garanzia di qualità e soprattutto di professionalità, è riuscito nell’intento di trasmettere al pubblico il proprio stile, mai al di sopra delle righe.

Parliamo di un personaggio che ha condotto magistralmente diversi programmi tv, instaurando con il pubblico un rapporto unico rispetto a tanti altri personaggi dello spettacolo italiano. Nel passato conta il suo primo programma in Rai già nel 1985. Si tratta di Discoring, questo famoso salotto musicale che ai tempi era molto seguito. Ora però arriva la clamorosa rivelazione in merito ad un tradimento che nessuno si sarebbe mai atteso.

Ecco cosa è accaduto

Un presentatore che non ha mai conosciuto il proprio padre, deceduto quando Carlo era appena nato. Carlo è il volto più noto de L’Eredità, quiz show condotto così come Miss Italia, in ben tre occasioni. Nel passato però per lui si sono registrati diversi brutti episodi, questi riguardanti la vita privata di Conti.

Nello specifico, c’è da ricordare e sottolineare che Carlo è stato sposato con Francesca Vaccaro dal 2012 e nel 2014 i due hanno messo al mondo un bambino. Un amore che sembrava poter essere incondizionato, ma messo in discussione poco fa tanto da poter compromettere la relazione tra i due personaggi. Infatti Carlo ha avuto grandi difficoltà a gestire una situazione alquanto spinosa.

Il tradimento di Carlo Conti

Il conduttore ha avuto una relazione amorosa con Roberta Morise. Addirittura lasciò l’attuale moglie per lei e sembrava tutto pronto per vivere una storia d’amore dai tratti particolari.

I due non durarono molto però assieme, tant’è che lo stesso conduttore volle tornare sui suoi passi e mettersi nuovamente con Francesca. La Morise però, non contenta, tornò a parlare della loro storia e addirittura ipotizzò che i due fossero in ottimi rapporti e che la relazione non durò a causa delle divergenze d’età. Insomma, Conti, dopo un piccolo addio, eccolo tornato indietro come il figliol prodigo, riabbracciato da Francesca che lo ha perdonato nonostante il ‘tradimento’ non troppo velato.