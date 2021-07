Albano prende decisione su Lorendana Lecciso: non lo faremo più

Albano tiene a prendere una decisione fondamentale sulla vita sentimentale con Loredana Lecciso: non lo faremo mai più.

AlBano è certamente uno dei personaggi maggiormente chiacchierati della tv italiana. Le attenzioni a lui rivolte però non concernono esclusivamente il campo musicale, ma anche la vita privata. Infatti, il cantante di Cellino San Marco è stato, ed è tuttora, spesso al centro del gossip a causa del matrimonio ormai terminato con Romina Power e della relazione con la compagna Loredana Lecciso.

Solo pochi giorni fa in tv è andata in onda la replica di “55 passi”. In particolare, si tratta di uno speciale, che risale a circa due anni, che celebra proprio i 55 anni di carriera del cantante. Inoltre, al suddetto evento ha partecipato anche Romina Power, i due, da alcuni anni, hanno ripreso il tanto fruttuoso sodalizio in ambito musicale. Recentemente. però, alcune parole del cantante di Cellino hanno fatto chiarezza sul suo futuro con Loredana Lecciso.

Ecco cosa è accaduto

Sul palco Albano appare sempre in grande forma. Recentemente è stato ospite di Zia Mara a Domenica In. La Venier gli ha riservato un’intervista molto emozionate, durante la quale però non sono mancate domande sulla sua vita privata. Nello specifico, la padrona di casa ha cercato di indagare con un’apparente discrezione sulla relazione che intercorre tra il cantante e Loredana Lecciso.

Infatti, la padrona di casa ha ricordato ad Al Bano che dal 15 Giugno, in Italia, è nuovamente possibile festeggiare i matrimoni. Un rifermento non proprio velato, al quale Carrisi ha prontamente risposto stoppando sul nascere qualsiasi voce: “Io quel passo l’ho già fatto e va benissimo, basta uno, secondo me il migliore matrimonio è quello mentale, se dura quello non ci sono carte che lo tengano insieme”. Ma proprio il cantante, nel corso dell’intervista, ha svelato quale fosse invece l’intenzione della compagna.

Leggi anche —> Silvia Toffanin rivela l’inedito difficile periodo: “Non si muoveva…”

Approfondisci anche —-> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Leggi anche —> Covid-19, un mistero. E’ stato creato in laboratorio? Forse

Albano e la situazione con Loredana Lecciso

Stando infatti da quanto affermato dal cantante di Cellino San Marco, anche la diretta interessata Loredana Lecciso pare viaggi sulla sua stessa lunghezza d’onda. Nemmeno la showgirl nutra il desiderio di convolare a nozze. Una cosa però pare ben certa, ovvero che la relazione tra lui e la Lecciso prosegua a gonfie vele, nonostante numerosi fan vorrebbero un ritorno con la storica compagna Romina Power. Ma pare che i rapporti tra il cantante e l’ex moglie siano oramai esclusivamente lavorativi.