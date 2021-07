Ricordate Marcello Cirillo, ex volto dei Fatti Vostri? Ecco che fine ha fatto

Marcello Cirillo è stata una delle punte di diamante dei Fatti Vostri: ora però per lui sembra essere partito un vero declino, ecco che fine ha fatto.

Uno dei volti più noti nel corso degli anni di Fatti Vostri è stato sicuramente Marcello Cirillo, autentico protagonista sulle reti Rai. Per lui una carriera che non è mai spiccata del tutto, ma un ruolo di protagonista in diverse trasmissioni della rete Nazionale, riuscendosi ad imporre come in pochi sanno fare.

Da sottolineare poi come lui si sia vestito di panni di attore e regista, oltre che di conduttore televisivo. Una delle tante doti che lo hanno contraddistinto è quella canora, tant’è che ha fondato un duo in compagnia di Antonio Maiello, parliamo in questo caso però degli anni ’80.

Come si è evoluta la sua carriera

Il successo gli ha permesso di essere anche inviato sul palco dell’Ariston. In tutto ciò, per lui anche la collaborazione con Renzo Arbore, avendo così la possibilità di essere presente in alcuni dei suoi programmi, come Quelli della notte. In questa maniera è riuscito a guadagnare una grande notorietà, approdando negli anni novanta a I Fatti Vostri.

Così che la colonna sonora del programma è stata scritta proprio da lui medesimo. Nel 2017 poi l’amara decisione con l’addio al programma. Ci si chiede quindi cosa stia facendo, sia sotto il punto di vista della vita pubblica che privata.

Ecco che fine ha fatto

Il conduttore attualmente vive a Roma, qui si è sposato ed ha messo al mondo due bambini. Dal punto di vista lavorativo, ha partecipato a Pechino Express, nell’edizione svoltasi in Africa. Mentre tornando al presente, si può dire come sia protagonista a Quelli che il Calcio, a partire dal 2017, come inviato. Il tutto a seguito del Crotone, sua squadra del cuore.

Vedremo ora cos’accadrà, considerando che la squadra calabrese è retrocessa in Serie B. Intanto, un anno fa è uscita l’ultima sua opera teatrale, Primavera in Teatro. Inoltre, oggi segue una scuola di musica, questa consorziata con il conservatorio di Teramo.

Sui social invece non riesce ad avere grande seguito, non arrivano neanche ai 100 mila seguaci su Instagram, dove in pochi ‘cercano le sue gesta’.