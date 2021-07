Albano, il duro colpo subito: massacrato dalla situazione del figlio

Il secondogenito di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, ha recentemente attirato l’attenzione su di sè per una scelta radicale: ecco i dettagli

Yari Carrisi, classe 1973, è il secondo figlio nato dal matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco Al Bano e Romina Power, celebre cantante statunitense.

Yari ha spesso raccontato di possedere piacevoli ricordi della sua infanzia, tra viaggi ed esperienze in famiglia: “Mi trattavano da adulto fin dai primi passi”, dichiara su un post di Instagram.

In seguito al divorzio dei genitori, separati legalmente nel marzo 1999, Yari Carrisi, in un’intervista per Vanity Fair, ha riferito di aver sofferto molto.

Il rapporto con il padre si è poi logorato durante la relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso. Recentemente, Yari ha sorpreso i suoi fan con un cambio di cognome. Su Instagram, infatti, ha deciso di chiamarsi Yari Carrisi Power, adottando così anche il cognome della madre.

La scelta di Yari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yari Carrisi Power (@yaricarrisipower)

Il motivo dietro alla scelta del figlio del celebre cantante pugliese, sarebbe riconducibile ad una forma di protesta.

Questa, non è rivolta direttamente ad Al Bano, bensì ad alcuni imprenditori che avrebbero mancato di rispetto al padre di Yari. “Da anni ormai che Cellino è un incubo. Era un paradiso ora è un inferno. Non tengo più niente dentro. Non voglio più il tuo male. Regnava la pace ed il silenzio… da anni mi tocca subire l’inferno acustico. Quando anni fa chiesi di abbassare la loro risposta fu ‘vattene in India finché chiudo a settembre”, scrive Yari sul suo profilo Instagram.

Il 46enne si riferisce a ciò che accade a Cellino San Marco, comune in provincia di Brindisi che ospita la tenuta dei Carrisi.

Secondo quanto dichiarato da Yari, la decisione del cambio di cognome è stata appoggiata anche dal padre. “Il posto è nato grazie alla musica…”, continua Yari, “un posto che si è fott**o il mio cognome che sia io che mio padre abbiamo smesso di utilizzare.

Infatti, Al Bano è conosciuto in tutto il mondo con il suo nome d’arte, mentre il suo nome di battesimo viene utilizzato raramente. Comunque, il cantante salentino non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda, e probabilmente tenterà di mantenere il silenzio.