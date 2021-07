Silvia Toffanin e il rifiuto del matrimonio con Piersilvio: “Mi spaventa…” | Ecco il vero motivo

Silvia Toffanin parla del rifiuto del matrimonio con Pier Silvio Berlusconi: ecco la verità dietro al ‘no’ della conduttrice.

Silvia Toffanin è divenuta nel corso degli anni una conduttrice di grande successo, con il programma del sabato, Verissimo, che attrae milioni e milioni di telespettatori. Tra la conduttrice ed il vicepresidente e amministratore delegato del Gruppo Mediaset, Pier silvio Berlusconi, una storia d’amore che parte da lontano. Ben 20 anni fa infatti si sono messi insieme, suggellando il loro amore.

Inoltre, hanno portato alla luce anche due bambini, parliamo di Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Difficilmente li si vede per strada, con la famiglia che predilige l’intimità e soprattutto il rispetto della privacy. Emerge però un particolare della loro relazione davvero inedito, ecco di cosa si tratta.

Silvia Toffanin ed il ‘no’

La coppia ha ben due dimore, una a Milano dove dal punto di vista lavorativo è la più performante per le esigenze di entrambi. La seconda invece è situata a Portofino, in cui la famiglia predilige il relax, con la vista sul mare ad incantare i propri figli. Uno scenario paradisiaco che permette di vivere il tutto al meglio.

Una coppia che c’è da sottolineare come sia stata sempre molto riservata, non dando nulla a vedere sul rapporto privato. Anche se emerge un’altra verità, in merito al loro matrimonio. O per meglio dire, al mancato scambio delle fedi. A spiegarne il motivo ci ha pensato la stessa Silvia, scegliendo le pagine di Vanity Fair per raccontarsi.

Ecco cosa è accaduto

La regina del sabato pomeriggio sulle reti Mediaset ha tenuto subito a precisare che: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata”. Ha però inoltre aggiunto che: “Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta affianco fosse lì solo perché deve. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”.

Insomma, delle parole che vanno a far chiarezza per una coppia che, al di là del matrimonio mai avvenuto, sembra essere tra le più forti e solide dell’intero panorama televisivo italiano. Potremmo quindi dire che ancora una volta si conferma che oltre le apparenze, ciò che conta è la realtà, che in questo caso vede Silvia e Pier Silvio benissimo insieme.