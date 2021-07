Mara Maionchi, il tumore che l’ha attaccata: “Così ho scoperto..”

Per Mara Maionchi il tumore l’ha attaccata, sorprendendo praticamente tutti: ecco cosa è accaduto al nota personaggio dello spettacolo.

Mara Maionchi nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto diversi successi, tutti dovuti ad una grande bravura che le ha permesso di imporsi sotto ogni punto di vista in tv.

Ecco quindi che è pian piano divenuta l’autentica protagonista di X Factor, nel ruolo di giudice del rinomato talent show italiano. Non tutto però per lei è stato rosa e fiori negli ultimi anni, anzi, si ricorda in particolar modo un periodo negativo per la conosciutissima donna che ha avuto modo di raccontare nel dettaglio quanto è accaduto.

Mara Maionchi ed il tumore che l’ha attaccata

Maionchi, intervistata dal periodico Panorama, ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita, passando dal recente passato, cioè il 2015: ” Mi spaventai molto, ma all’operazione volli andare da sola. Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene”.

Di cosa va a trattarsi nello specifico, lo rivela Mara: “Scoprii di essere malata, ma il tutto avvenne in modo molto strano: dopo un sogno che le fece capire che bisognava sottoporsi ad un altro controllo nonostante il primo fosse andato bene”.

Ecco cosa le è accaduto

Si scoprì infatti che Mara aveva il tumore al seno: “Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno“.

“Successe una cosa strana. Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tanta gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l’età. Gli dissi 36, lui ci aggiunse 33. Sessantanove“: un numero che angosciava la stessa giudice di X Factor.

Non può che andare nel profondo per analizzare l’accaduto: “Un giorno andai a riguardare i miei esami e vidi che sul referto c’era un errore. Avevano scritto: Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno. Il mattino seguente andai a fare un controllo. Ed è così che lo hanno trovato”.

Per lei fu una fortuna riuscire a scoprire il tumore, tant’è che poi con le cure mediche e l’età avanzata è riuscita nell’obiettivo di battere la malattia.