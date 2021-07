Ricordate Centovetrine? Spuntano i veri motivi della chiusura prematura

‘Centovetrine’ è una delle serie che ha tenuto banco fino al 2016. Ma cosa è successo? Perchè è stata fermata la produzione?

Fiction che hanno fatto la storia della televisione italiana, che hanno scritto pagine indelebili del piccolo schermo. Ce ne sono diverse, tutte che sono rimaste saldamente fissate nell’immaginario collettivo come iconiche e di sicuro affidamento. Mediaset, ad esempio, è riuscita nel tempo ad avere un ampio raggio di consensi grazie a prodotti che rispecchiavano chiaramente il gradimento del pubblico. Una di quelle più longeve resta senza dubbio ‘Beautiful’, che rappresenta un marchio di fabbrica importante e fonte di ispirazione per altre piccole realtà.

Poi ci sono i prodotti italiani, che sono riusciti a costruire una propria collocazione ben chiara all’interno dei palinsesti nazionali. Prodotti in grado di guadagnarsi il favore del pubblico, e che per anni hanno tenuto banco sul piccolo schermo. Tra queste ‘Vivere’ e ‘Centrovetrine‘ hanno preso un posto importante nei cuori dei telespettatori. Quest’ultima, però, ha avuto una frenata che l’ha portata alla chiusura.

In molti rimasero stupiti quando la soap opera prodotta da ‘Mediavivere‘ chiuse i battenti, nell’ormai lontano lontano 2016. Certo, le repliche vengono spesso riproposte sempre sulle reti dell’emittente che fa capo alla famiglia Berlusconi, ma il prodotto di fatto si è fermato ormai cinque anni fa. Cosa ha portato alla cancellazione di ‘Centovetrine’?

Centovetrine, i motivi che hanno portato alla chiusura

Insomma, un pubblico orfano di una delle fiction più seguite dal pubblico. Ma quali sono stati i motivi che hanno convinto Mediaset a fermare la produzione? La verità è che non sono chiari i motivi precisi. Una questione di ascolti, come spesso accade in questi casi, rappresenta di sicuro la base di questa scelta. Un crollo repentino che portò addirittura Mediaset a trasmettere gli ultimi episodi in fascia mattutina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CentoVetrine, la soap del ❤️! (@centovetrine.love)

Insomma, niente da fare per i protagonisti che rimasero cosi a piede libero, pronti a misurarsi con nuove realtà. Alcuni di quelli che facevano parte del cast sono rimasti sulla cresta dell’onda, magari collaborando con altre produzioni, mentre altri sono letteralmente finiti nel dimenticatoio, allontanandosi dalle luci della ribalta.